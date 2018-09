Genova | Toti contro Di Maio | ' tu esterni | noi con gli sfollati'

CROLLO MORANDI - RIVOLTA SFOLLATI : “ANSALDO PRIMA DI NOI”/ Genova - Bucci e Toti : “demolizione ponte in 5 giorni : CROLLO ponte MORANDI: i 13 nomi di chi sapeva. Ultime notizie, conoscevano le pessime condizioni del viadotto ma non sono intervenuti per risolvere la situazione(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 13:30:00 GMT)

Crollo ponte Genova - Toti : tra 5 giorni il progetto di demolizione : “Entro cinque giorni Societa’ Autostrade ci presentera’ il piano definitivo per la demolizione del ponte Morandi: verra’ illustrato alle commissioni tecniche e prima fra tutti alla Procura della Repubblica a cui spetta la decisione di dissequestrare le aree e di arrivare alla verita’ sulle cause della tragedia“: lo ha dichiarato il presidente della Regione e commissario per l’emergenza Giovanni ...

Genova - Toti : nuovo ponte nel 2019 : 9.00 "Mi aspetto che la demolizione completa" del ponte Morandi, a Genova, "si concluda entro dicembre di quest'anno. Inizio 2019 per avere il progetto del nuovo ponte. Natale per inaugurarlo. Siamo nelle condizioni di poterlo fare". Così il presidente della Regione Liguria, Toti, sul Corriere della Sera. "Che nessuno pensi di tenere fermo il cantiere Genova per fare battaglie ideologiche. Sarebbe inaccettabile",afferma Toti. "Noi andiamo ...

Crollo ponte Genova - Toti : nuovo viadotto a Natale 2019 : In merito ai resti del ponte Morandi a Genova, “anche se i due mesi che dicevo sono realistici, nella peggiore delle ipotesi mi aspetto che la demolizione completa si concluda entro dicembre di quest’anno. Inizio 2019 per avere il progetto del nuovo ponte. Natale per inaugurarlo. Siamo nelle condizioni di poterlo fare“: lo ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera il presidente della Regione Liguria Giovanni ...

Toti : "A Salone Genova aspettiamo visitatori ancora in crescita" : Milano, 3 set. - (Adnkronos) - "Mi aspetto un Salone ancora migliore di quelli degli anni passati, con una voglia di ripresa e di crescita che Genova ha dimostrato anche nei giorni immediatamente successivi alla tragedia del ponte Morandi. Il Salone cresce da tre anni e crescerà anche quest’anno per

Genova - Toti : "Basta facciamo Gronda" : 20.40 "Se oggi ci fosse la Gronda autostradale di Ponente Genova non sarebbe una città spezzata in due. Non è il momento di fare polemiche ma è il momento di imparare dagli errori che abbiamo fatto come collettività nazionale". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria e commissario per l'emergenza Giovanni Toti oggi in viaggio verso Milano per la presentazione del 58 Salone nautico internazionale. "Basta discutere sulla Gronda -ha detto ...

Crollo ponte Genova - Toti : rimossa buona parte delle macerie : “Quando stasera scattera’ l’allerta meteo gialla su Genova, i lavori nell’alveo del torrente Polcevera per rimuovere le macerie del ponte Morandi si fermeranno per precauzione. buona parte delle macerie e’ gia’ stata rimossa tranne un grande pezzo che serve ai magistrati per le analisi. Il pezzo non e’ cosi’ grande da impedire il deflusso delle acque del torrente. Siamo ragionevolmente tranquilli, ...

Crollo Genova - Toti : il ponte dovrebbe essere demolito in 2 mesi : Genova, 30 ago., askanews, - "È un progetto che andrà affinato con perizie e analisi in loco che dovranno essere autorizzate dalla magistratura, speriamo il prima possibile, e se tutto andrà come ...

Genova - Toti : "Ponte demolito in 30 giorni" | Autostrade allarga la zona dei pedaggi gratis : Il commissario per l'emergenza e governatore ligure fa il punto della situazione e spiega che "il moncone Est sarà demolito in modo più rapido con mezzi meccanici ed esplosivi, come idea. Mentre il moncone Ovest sarà smontato pezzo pezzo."