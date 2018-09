: RT @RitaBartolomei: Sfollati d'Italia: quelli del #pontemorandi a #Genova protestano e chiedono rispetto. Quelli del #terremoto 2016 si son… - Vialedeiciliegi : RT @RitaBartolomei: Sfollati d'Italia: quelli del #pontemorandi a #Genova protestano e chiedono rispetto. Quelli del #terremoto 2016 si son… - RitaBartolomei : Sfollati d'Italia: quelli del #pontemorandi a #Genova protestano e chiedono rispetto. Quelli del #terremoto 2016 si… - TelevideoRai101 : Genova, protestano gli sfollati -

Proteste degliin via Fieschi, dove è in corso il consiglio regionale e comunale congiunto per fare il punto sul crollo di ponte Morandi.All'apertura degli uffici decine di persone si sono radunate davanti all'ingresso del palazzo regionale per protestare contro l'impossibilità di recuperare i propri effetti personali dalle case evacuate. Agliè stato consentito di assistere alla seduta consiliare. "Faremo tutto il possibile per farli tornare per alcune ore nelle loro case", ha detto il sindaco diBucci.(Di martedì 4 settembre 2018)