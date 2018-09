Genova | la rabbia degli sfollati in consiglio regionale | ' Rispetto | ci siamo noi prima

"Rispetto! Veniamo prima noi e poi le imprese" - la rabbia degli sfollati di Genova in Consiglio regionale : Gridano "rispetto-rispetto" gli sfollati del ponte Morandi dalle tribune del Consiglio regionale al quale una cinquantina di loro aveva chiesto di partecipare. Al termine dell'intervento del commissario per l'emergenza Giovanni Toti hanno manifestato la loro rabbia urlando: "Veniamo prima noi delle imprese, Veniamo prima noi della viabilità, ci siamo prima noi, vogliamo la casa!". E ancora: "Abbiate la stessa considerazione che avete ...

[L'intervista] La strage di Genova - il contratto d'oro ai Benetton e la rabbia di Toninelli : "L'autostrada svenduta per un piatto di ... : C'è un groviglio che lega la tragedia del ponte Morandi e lo scandalo del contratto d'oro per concessione autostradale affidata ai Benetton dal 1999 ad oggi. Una matassa che vale la pena ancora una ...

Genova - cda Autostrade : rispettati gli obblighi della concessione | La rabbia di Toninelli : "Indecenti" : Autostrade, in una nota, risponde a una lettera del ministero. Il leghista Giorgetti intanto conferma che l' obiettivo è revocare la concessione.

Genova - arrivano i primi alloggi ma scatta la rabbia : 'Per ora solo annunci - nessuna spiegazione' : Erano case costruite per i ferrovieri di Genova negli anni '40, seguiranno la sorte del ponte Morandi che le sovrastava dagli anni '60 e che le minaccia ancora coi monconi rimasti dopo il crollo: ...

CASALINO - BUFERA PER SMS DURANTE FUNERALI Genova/ M5s - rabbia social "Indifferenti ai morti - conta propaganda" : Rocco CASALINO nella BUFERA: sms DURANTE FUNERALI di GENOVA. Ultime notizie M5s, sfida alla stampa: insorge l'opposizione, Partito Democratico all'attacco(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 19:34:00 GMT)

Salvini e il selfie ai funerali di Stato a Genova - rabbia sul web : 'Non sei al concerto di Fedez' : Nel giorno dei funerali di Stato per le vittime del Ponte Morandi, crollato lo scorso 14 agosto a Genova, non poteva mancare l'ennesima polemica. Protagonista, e non è la prima volta, il ministro dell'...

LA STRAGE DEL PONTE. Pinerolo - celebrati i funerali della famiglia distrutta a Genova. Il vescovo : 'Proviamo tutti rabbia' : Siamo arrabbiati perché con tutta la tecnologia di cui dispone il mondo moderno, è crollato un PONTE. Purtroppo in questi giorni abbiamo letto e sentito tante parole vane". CHI ERANO ANDREA, CLAUDIA, ...

Pinerolo - il vescovo celebra i funerali della famiglia distrutta a Genova : "Proviamo tutti rabbia - troppe parole vane" : Folla alle esequie private di Andrea Vittone, 49 anni, Claudia Possetti di 48 e Manuele e Camilla Bellasio, 16 e 12 anni. "Nonostante tutta la tecnologia del mondo moderno è crollato un ponte"

A Genova oggi i funerali di Stato in segno della rabbia. Recuperate altre tre vittime : 41 i morti : Ultimo saluto in diverse città italiane ieri per 20 delle 41 vittime del crollo di Ponte Morandi i cui familiari hanno preferito una cerimonia privata a quella di Stato in programma oggi a Genova, alla quale sarà presente anche il presidente Mattarella. Durante i funerali dei quattro ragazzi di Torre del Greco una parente di una delle vittime ha la...

Genova - la rabbia dei parenti delle vittime : "Omicidio di Stato - cittadini non tutelati" : Oggi dalle 11 i funerali di Stato per le vittime del crollo del ponte Morandi alla vigilia di Ferragosto, ma sono tante le...

Crollo ponte Genova - rabbia e dolore : molte famiglie dicono “no” ai funerali di Stato : Mentre Genova si prepara, domani, a celebrare i funerali di Stato per le vittime del Crollo del ponte Morandi, 17 famiglie hanno deciso per le esequie in forma privata, tra rabbia e dolore. Il padre di Giovanni Battiloro, Roberto, uno dei quattro ragazzi morti di Torre del Greco, ha scritto sui social: “Mio figlio non diventerà un numero nell’elenco dei morti causati dalle inadempienze italiane“. I funerali dei giovani si ...