Genova | ira degli sfollati in Regione | ‘Vogliamo la casa | non trattateci come cani’ video

Crollo Genova - l'ira degli sfollati alla riunione di Comune e Regione : "Rispetto - rispetto" : Un gruppo di genovesi senza casa a causa del Crollo del viadotto Morandi ha chiesto e ottenuto di poter assistere alla seduta. Toti: "Fra cinque giorni il progetto per la demolizione".

Genova - crollo del Ponte Morandi - ira degli sfollati in Regione : «Vogliamo rispetto» : Una cinquantina hanno manifestato al termine dell’intervento di Toti. Il sindaco Bucci: «Vi capisco ma dobbiamo cercare di lavorare insieme»

Gianluca Ardini appeso per ore dopo crollo ponte Genova/ “Miracolo - volevo conoscere mio bimbo” (Pomeriggio 5) : Gianluca Ardini appeso per ore sotto il ponte Morandi crollato il 14 agosto scorso: "sono stato miracolato, volevo conoscere mio figlio". Il racconto del camionista e della compagna Giulia(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 17:33:00 GMT)

CROLLO Genova - SPUNTA “FATTORE TRAFFICO”/ Ponte Morandi - Autostrade tira in ballo direttore di Tronco : GENOVA: il video del momento in cui crolla il Ponte Morandi. Ultime notizie: passa il camion della Basko poi il blackout e il caos. SPUNTA dossier Autostrade, "viadotto non era urgente"(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 11:11:00 GMT)

Sopravvissuti al crollo del ponte di Genova - vivi per miracolo si sposeranno presto : Sono ancora ricoverati al policlinico San Martino di Genova, ma nella stessa stanza definita scherzosamente 'matrimoniale'. Sono Sopravvissuti al crollo del ponte [VIDEO], l'ucraina Natasha Yelina, di 43 anni, e il moldavo Eugeniu Babin, di 34, coppia nella vita. Da Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, dove abitano, in quel tragico 14 agosto erano partiti all'alba per andare a fare le vacanze in Francia, tra la Costa Azzurra e la ...

Crollo ponte Genova - procura : attentato? “Ipotesi deliranti” : “Sulla base degli elementi noti e conosciuti non ci sono evidenze di esplosioni, ne’ sono state trovate tracce di bombole di acetilene. Si parla di lampi e di fulmini ma non di esplosioni. Valutiamo tutto ma non le ipotesi deliranti e fantasiose. Dovremmo prendere in considerazione fattori eccezionali, in grado da soli di determinare un evento. Questo lo dice il codice penale. Se c’e’ un bombardamento aereo, non importa ...

Crollo ponte Genova : tra le ipotesi una bolla d’aria dentro il tirante di calcestruzzo : Tra le ipotesi al vaglio dei consulenti della procura di Genova come possibili cause del Crollo del ponte Morandi – avvenuto lo scorso 14 agosto e che ha provocato la morte di 43 persone – vi sarebbe anche una bolla d’aria all’interno del tirante di calcestruzzo che avrebbe corroso e arrugginito i cavi di acciaio all’interno dello strallo: lo riporta Repubblica. Il difetto potrebbe essersi originato nella fase di ...

Genova - il cda di Autostrade dirà di no all'intervento dello Stato : «Tocca a noi rifare il viadotto» : ROMA Tornano a riunirsi i consigli di Atlantia e Autostrade per l'Italia, Aspi, sulle contestazioni del Mit per il crollo del Ponte di Genova. Le due riunioni si terranno venerdì 31, a ridosso dalla ...

Genova - la battaglia del ponte. Di Maio : lo costruirà Fincantieri. Ma il cda di Autostrade dirà di no : Il sistema delle concessioni autostradali verrà integralmente rivisto: valutando di volta in volta se sia meglio optare per forme di nazionalizzazione o per la rinegoziazione dei contratti in...

Crollo Ponte Genova - Toti : “Società Autostrade costruirà la Gronda” : “Siccome siamo a legislazione vigente, il piano di costruzione della Gronda autostradale di Genova Ponente da parte di Società Autostrade resta quello previsto prima del Crollo del Ponte Morandi. Quando qualche provvedimento avente forza di legge lo metterà in discussione, ne discuteremo”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria e commissario per l’emergenza Giovanni Totioggi pomeriggio a Genova. “Chi deve ...

Crollo Ponte Genova - Toninelli : “Non lo ricostruirà chi lo ha fatto crollare” : “Il Ponte Morandi non lo faremo ricostruire da chi lo ha fatto crollare”. Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli rispondendo in audizione. “Il dato non e’ tanto la nazionalizzazione si’ o nazionalizzazione no. L’A10 e’ una infrastruttura costruita con soldi pubblici degli italiani che non ne hanno giovato ma ne ha beneficiato un privato. Quindi la nazionalizzazione, mi ...

L'ira di Salvini su giudici e pm : "Indagano me e nessuno a Genova?" : Lo scontro tra Matteo Salvini e la magistratura si fa ora durissimo. La decisione della procura di Agrigento di indagare il ministro dell'Interno per sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio ha fatto infuriare il leghista. Che da Pinzolo non si è fatto pregare e si lancia all'attacco dei giudici, dei pm e della magistratura in genere."Fuori la politica dalle aule di giustizia - dice il vicepremier - In Italia ci sono 4 milioni di ...