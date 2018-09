Genova | in procura elenco di chi sapeva Ira sfollati in Consiglio

Ponte Morandi - la Finanza consegna lista alla Procura di Genova : Bucci fa un paragone con il mondo dell'industria. "Oggi tutti sanno che la manutenzione è un punto chiave - afferma - assieme al costo capitale bisogna inserire i costi della manutenzione, ...

Fondi Lega - il procuratore di Genova : “Se il partito cambia nome non potremmo recuperare i 49 milioni” : “Se i giudici accogliessero la nostra linea procederemo con il sequestro fino a quando ci saranno soldi disponibili sui conti della Lega ma se viene creato un nuovo partito non potremmo aggredire i versamenti futuri“. Lo dice il procuratore di Genova, Francesco Cozzi, in una intervista al Corriere della Sera. Il riferimento è per quanto dichiarato da Giancarlo Giorgetti a Peter Gomez. “Se il tribunale del Riesame conferma la ...

Fondi Lega - il procuratore Genova : con nuovo soggetto non potremmo fare nulla : 'Di fronte a un nuovo soggetto giuridico completamente autonomo non potremmo fare nulla rispetto ai versamenti futuri': alla vigilia della decisione del Tribunale del Riesame di Genova, chiamato dalla ...

Crollo ponte Genova - Procura indaga su black-out video Autostrade : Genova, 31 ago., askanews, - La Procura di Genova indaga sul black-out registrato da una telecamera della società Autostrade installata all'imboccatura di ponte Morandi per accertare che non vi siano ...

Crollo ponte Genova - Procura indaga su black-out video Autostrade : Genova, 31 ago., askanews, - La Procura di Genova indaga sul black-out registrato da una telecamera della società Autostrade installata all'imboccatura di ponte Morandi per accertare che non vi siano ...

Genova - crollo ponte Morandi : la Procura ha un nuovo video : Gli inquirenti avrebbero un nuovo video, per il momento top secret, riguardo al crollo del ponte Morandi a Genova il 14 agosto scorso. Ad annunciarlo all'Ansa è il Procuratore del capoluogo ligure, Francesco Cozzi, il quale ravvisa anche come il video non sia stato diffuso per evitare l'inquinamento delle prove. Ed emerge un particolare: le telecamere, negli istanti precedenti il crollo, avrebbero subito un black out. Gli inquirenti si basano ...

Crollo ponte Genova - procura : attentato? “Ipotesi deliranti” : “Sulla base degli elementi noti e conosciuti non ci sono evidenze di esplosioni, ne’ sono state trovate tracce di bombole di acetilene. Si parla di lampi e di fulmini ma non di esplosioni. Valutiamo tutto ma non le ipotesi deliranti e fantasiose. Dovremmo prendere in considerazione fattori eccezionali, in grado da soli di determinare un evento. Questo lo dice il codice penale. Se c’e’ un bombardamento aereo, non importa ...

Ponte Morandi - il procuratore di Genova Francesco Cozzi : “Elementi di indagine fin da anni Ottanta. Attività è fervida” : Sarà lungo il lavoro degli investigatori e degli inquirenti che lavorano all’inchiesta sul crollo del Ponte Morandi a Genova collassato per circa 250 metri il 14 agosto scorso seppellendo 43 persone. Anche se gli esiti non saranno lontani nel tempo. “L’analisi della documentazione che abbiamo acquisito ci ha portato a raccogliere elementi utili che risalgono fino dagli anni ’80” dice il procuratore di Genova ...

Crollo Genova - Procura : risultati in tempi non troppo lontani : Genova, 28 ago., askanews, - 'L'analisi che viene effettuata dai consulenti tecnici è alacre e fervida e ci aspettiamo dei risultati utili in tempi non troppo lontani ma non domani o dopodomani. ...

Crollo Genova - Procura a Salvini : no a processi sensazionali : Genova, 28 ago., askanews, - 'Si possono anche fare i processi sensazionali con 20 indagati. Ma non faremmo un buon lavoro'. Lo ha detto il Procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, rispondendo ad ...

Crollo ponte Genova - Procura : problemi già prima degli anni ’90 : “E’ un disastro con il Crollo di una struttura importantissima che presentava evidentemente dei problemi anche da lunga data ed è necessario analizzare in questi periodi di tempo cosa è successo, cosa è stato e non è stato fatto e cosa poteva essere fatto. Si possono evidenziare problemi già prima degli anni ’90, quando sono stati ristrutturati i primi stralli“: lo ha dichiarato oggi il Procuratore capo di Genova, ...

Crollo Genova - Procura : problemi ponte già prima degli anni '90 : Genova, 28 ago., askanews, - 'E' un disastro con il Crollo di una struttura importantissima che presentava evidentemente dei problemi anche da lunga data ed è necessario analizzare in questi periodi ...

Crollo ponte Morandi - procuratore Genova "nessun indagato - presto per parlare di responsabilità" : Ancora nessun indagato per il Crollo del ponte Morandi. Adesso "è troppo presto per parlare di eventuali responsabilità". Lo ha detto il procuratore di Genova, Francesco Cozzi, in conferenza stampa, sottolineando la necessità di "andare avanti con gli accertamenti".

Crollo del ponte Morandi - tre nomi di Autostrade nel mirino della Procura di Genova : E il Provveditore alle Opere Pubbliche Ferrazza si presenta al pm, rende spontanee dichiarazioni e consegna dei documenti chiave