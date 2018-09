Genova | gli sfollati in consiglio regionale | «Trattati da cani | vogliamo la casa» Di

Genova : in procura elenco di chi sapeva. Ira sfollati in Consiglio : Consegnato dalla GdF alla procura di Genova, un elenco di persone potenzialmente a conoscenza dello stato di pericolosità in cui versava il ponte Morandi. 'Vogliamo una casa, veniamo noi prima delle ...

Genova - ira degli sfollati in Regione : ‘Vogliamo la casa - non trattateci come cani’ video : Urla e fischi di una cinquantina di evacuati dopo l’intervento del governatore ligure Toti. Il sindaco Bucci: «Nuove abitazioni pronte entro fine settembre»

Genova - la protesta degli sfollati : “Vogliamo rispetto - ridateci le nostre case” : Urla e spintoni durante il Consiglio regionale della Liguria. I proprietari delle abitazioni nella zona rossa hanno chiesto...

“Ridateci le case!” Ponte Morandi - rabbia degli sfollati. Sindaco di Genova in lacrime. Cosa sta succedendo : Tre settimane, tanta rabbia e dolore ma anche la voglia di tornare a respirare tranquillità. Genova deve rialzarsi e lo deve fare con le proprie forze. Il capoluogo ligure è stato piegato, nuovamente, da una tragedia: l’ennesima degli ultimi anni, dopo le alluvioni che hanno portato con sé ingenti danni. La popolazione genovese è stanca. Ma lo sono soprattutto coloro i quali sono stati costretti a lasciare, improvvisamente, le abitazioni ...

Genova - crollo del Ponte Morandi Rabbia degli sfollati in Regione : «Vogliamo casa e rispetto» : Urla e fischi di una cinquantina di evacuati dopo l’intervento del governatore ligure Toti. Il sindaco Bucci: «Nuove abitazioni pronte entro fine settembre»

Genova - protestano gli sfollati del ponte Morandi : “Rispetto - prima la casa” : Urla e lacrime degli sfollati a Genova davanti alla sede della Regione dove è in corso la seduta congiunta dei consigli comunale e regionale sul crollo del ponte Morandi. Il sindaco Marco Bucci ha promesso che farà di tutto per far tornare nelle case per alcune ore gli sfollati per prendere le loro cose.Continua a leggere

Genova - la rabbia degli sfollati in consiglio regionale : 'Rispetto - ci siamo noi prima delle imprese' : 'Veniamo prima noi delle imprese, veniamo prima noi della viabilità, ci siamo prima noi, vogliamo la casa!'. 'Abbiate la stessa considerazione che avete avuto per Ansaldo Energia'. Gridano 'Rispetto-...

Crollo Genova - l'ira degli sfollati alla riunione di Comune e Regione : "Rispetto - rispetto" : Un gruppo di genovesi senza casa a causa del Crollo del viadotto Morandi ha chiesto e ottenuto di poter assistere alla seduta. Toti: "Fra cinque giorni il progetto per la demolizione".

"Rispetto! Veniamo prima noi e poi le imprese" - la rabbia degli sfollati di Genova in Consiglio regionale : Gridano "rispetto-rispetto" gli sfollati del ponte Morandi dalle tribune del Consiglio regionale al quale una cinquantina di loro aveva chiesto di partecipare. Al termine dell'intervento del commissario per l'emergenza Giovanni Toti hanno manifestato la loro rabbia urlando: "Veniamo prima noi delle imprese, Veniamo prima noi della viabilità, ci siamo prima noi, vogliamo la casa!". E ancora: "Abbiate la stessa considerazione che avete ...

Genova - la rabbia degli sfollati in consiglio regionale : «Rispetto - ci siamo noi prima delle imprese» : «Veniamo prima noi delle imprese, veniamo prima noi della viabilità, ci siamo prima noi, vogliamo la casa!». «Abbiate la stessa considerazione che avete avuto per Ansaldo...

Genova - crollo del Ponte Morandi - ira degli sfollati in Regione : «Vogliamo rispetto» : Una cinquantina hanno manifestato al termine dell’intervento di Toti. Il sindaco Bucci: «Vi capisco ma dobbiamo cercare di lavorare insieme»

Genova - protestano gli sfollati : 12.10 Proteste degli sfollati in via Fieschi, dove è in corso il consiglio regionale e comunale congiunto per fare il punto sul crollo di ponte Morandi.All'apertura degli uffici decine di persone si sono radunate davanti all'ingresso del palazzo regionale per protestare contro l'impossibilità di recuperare i propri effetti personali dalle case evacuate. Agli sfollati è stato consentito di assistere alla seduta consiliare. "Faremo tutto il ...

Crollo Pponte - Regione Liguria - giurati Leoncino d'Oro a Venezia con maglia dedicata a Genova : "Ringrazio il Miur , Ministero dell'Università e della Ricerca, per la collaborazione dimostrata non solo a Genova nella gestione dell'emergenza, per il Crollo del ponte Morandi, ma anche in un ...

Sul red carpet a Venezia studenti con maglietta dedicata a Genova : Roma, 1 set., askanews, - La scuola italiana ha 'Genova nel cuore'. È questo il messaggio che hanno lanciato gli studenti giunti a Venezia da tutta Italia come giurati del Leoncino d'oro Agiscuola ...