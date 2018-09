Genova è un altro test sulla credibilità di Lega e M5s (e non sta andando bene) : Roma. Se il crollo del ponte Morandi di Genova, il 14 agosto scorso, doveva essere l’alibi perfetto al blitz dei 5 stelle, Luigi Di Maio e il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli in testa, per un’immediata nazionalizzazione delle autostrade oggi in gestione ai privati, e in generale di tut

Genova - altro durissimo botta e risposta autostrade-ministero : 'Rispetto puntuale degli obblighi' - 'Indecenti' : Intanto spunta un nuovo video - al momento ancora non diffuso - che documenta il momento del crollo del ponte Morandi a Genova ripreso dalla telecamera di una azienda privata -

Genova tra incubi e realtà : chiuso un altro ponte : Dopo il crollo del Morandi continuano le segnalazioni su viadotti a rischio: la tragedia ha moltiplicato fobie e senso d'insicurezza

Crollo Genova - Renzo Piano : "Sono 14 giorni che non penso ad altro" : "E' da 14 giorni", da quando è avvenuta la tragedia del ponte Morandi, a Genova, "che non penso ad altro": così il senatore a vita e archistar genovese, Renzo Piano a margine dell'incontro in Regione ...

Paura a Genova - un altro ponte in centro città è a rischio crollo : Il Lagaccio è un quartiere popolare alle spalle del centro di Genova. Una delegazione che, per collegare le varie ramificazioni che la compongono, ha visto in passato la realizzazione di un ponte che oggi rende conto al tempo che passa. Dopo il crollo di ponte Morandi, infatti, gli abitanti della zona hanno nuovamente segnalato lo stato di degrado in cui versa il ponte Don Acciai. A seguito delle verifiche svolte dai vigili del fuoco, il Comune ...

A Genova c'è un altro ponte a rischio. Verifiche in corso - bloccati i mezzi pesanti : Un altro ponte a rischio a Genova. Il Comune, secondo quanto riporta l'Ansa, ha disposto il divieto di sosta e di transito per i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate sul ponte Don Acciai, al Lagaccio. La parte centrale della carreggiata ha avuto un abbassamento.Dal divieto sono stati esclusi gli autisti dei mezzi Amt, che però hanno deciso di non percorrere il ponte,che collega i popolosi quartieri di Oregina e San Teodoro. "Il discorso ...

Genova conferma : i cialtroni vanno combattuti per ciò che sono : Ecco un caso di scuola, in mezzo al lutto per Genova, della mia teoria, poco liberale, ma realista e pragmatica, secondo la quale l'opposizione ai gialloverdi nazionalpopulisti si può e si deve fare ...