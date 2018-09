Genoa | Piatek re del gol anche in Europa Meglio di Messi e Benzema

Gol Piatek - la reazione dei tifosi del Genoa [VIDEO] : GOL Piatek – E’ andata in archivio la terza giornata del campionato di Serie A, passo indietro del Genoa che non si è confermato dopo il successo all’esordio contro l’Empoli, pesante battuta d’arresto sul campo del Sassuolo. Un grande protagonista di questo avvio di stagione degli uomini di Ballardini è sicuramente l’attaccante Piatek, arrivato in Italia tra tanti dubbi ha spazzato via tutte le ...

Sassuolo-Genoa 5-3 : Piatek non basta - black-out letale per il Grifone : Sembrava un'altra favola da aggiungere al capitolo le meraviglie di Piatek , me nessuno aveva fatto i conti con la difesa rossoblù. Il Genoa crolla 5-3 a Reggio Emilia contro il Sassuolo , si porta ...

Piatek - el Pistolero del Genoa : «Vi svelo la mia esultanza. Sogno e segno nel mito di Boniek e Inzaghi» : Alla scoperta di Piatek. Il nuovo centravanti del Genoa ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sua nuova avventura italiana

Il Genoa vola con Piatek-Kouame. Subito a segno al debutto in A : Quando il mercato va in gol. Il Genoa si gode i primi tre punti stagionali griffati Piatek-Kouame. La nuova coppia-gol rossoblu, arrivati in estate per una cifra complessiva di 10 milioni di euro e ...

Genoa - alla scoperta di Piatek : l'uomo-gol rossoblù : Quella che si è sviluppata a Dzieroniów, in Bassa Slesia, la piccola cittadina dove è nato nel 1995 e dove ha iniziato a tirare i primi calci al pallone, nonostante laggiù gli sport che andavano per ...

L’esultanza di Kouame ed il fiuto del gol di Piatek : il Genoa si rialza dopo una settimana terribile : Esultanza Kouame – La seconda giornata del campionato di Serie A ha già regalato importanti indicazioni per il proseguo del torneo, inizio con il botto per il Genoa, dopo il rinvio della gara contro il Milan in seguito al crollo del ponte Morandi, successo della squadra di Ballardini nella gara contro l’Empoli, 2-1 il risultato finale ma dominio ben più evidenti. I dubbi della vigilia sono stati spazzati via, in particolar modo ...

Genoa-Empoli - Ballardini commenta così : “ho paura a parlare di Piatek…” : Il Genoa ha vinto contro l’Empoli senza grossi problemi, ecco le parole di Ballardini ai microfoni di Sky: “il pensiero va alla tragedia. Poi ti alleni, ogni giorno fai una strada che ti ricorda e vedi ciò che è successo. Vai avanti con la speranza che le cose vadano meglio in tutti i sensi. Pesanti nella testa e nelle gambe lo siamo stati. Abbiamo giocato contro una squadra bellissima e forte. Quindi complimenti ...

Serie A - Genoa-Empoli 2-1 : Piatek-Kouamé - poi Mraz. Buona la prima per Ballardini : Piatek e Kouamé: l'inizio del Genoa è arrembante. E tutto parte da un facile piattone del polacco al minuto 6, grazie al primo assist di un Criscito già apparso in spolvero. Al 18', ecco il raddoppio ...

La Gazzetta dello Sport : Piatek-Favilli - il Genoa pensa all'accoppiata boom-boom : Lo scrive l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport. Ipotesi doppia prima punta al vaglio, dunque: Piatek , dodici gol in precampionato e quattro al Lecce, e l'astro nascente Favilli. Entrambi ...

Coppa Italia 2018-2019 - terzo turno : tutti i risultati. Genoa-Lecce 4-0 - poker stellare di Piatek. Udinese-Benevento 1-2 ai supplementari : Questa sera si sono giocati due anticipi del terzo turno della Coppa Italia 2018-2019, a questo punto della competizione esordiscono le squadre di Serie A (quelle piazzate dal nono al 17° posto dell’ultimo campionato e le tre neopromosse). Tutto estremamente facile per il Genoa che ha travolto il Lecce con un perentorio 4-0: Piatek ha confezionato un poker superlativo in appena 35 minuti di gioco (tra il 2′ e il 37′). Di fronte ...

