Genoa | il ds Perinetti | “Ronaldo è già storia | Piatek la sta facendo”

Calciomercato Genoa - Perinetti : «Ciciretti? Parlerò col Napoli» : GENOVA - "Il mercato è sempre in evoluzione, vediamo cosa accadrà nei prossimi giorni. Abbiamo venduto Perin. Per lui era l'occasione della vita: non poteva rifiutare. Lamanna invece voleva giocare e ...

Genoa - non solo acquisti : Perinetti lavora a due addii : Genoa prossimo a mettere in atto due cessioni per sfoltire la rosa a disposizione di mister Ballardini, le ultime novità dal mercato Il Genoa sta rafforzando la rosa con acquisti mirati, ultimo in ordine di tempo quello di Mazzitelli dal Sassuolo. In attesa di nuovi colpi in entrata, Perinetti sta lavorando anche allo sfoltimento della rosa, con due tasselli pronti a lasciare il Grifone. In primis, il centrocampista svedese Hiljemark, si ...