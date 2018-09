General Motors | immatricolazioni Usa -13% ad agosto | Bloomberg

Fca vola a Wall Street con accordo Usa-Messico : +4 - 04%. Sale anche General Motors : NEW YORK - Fca e General Motors vola no a Wall Street con l' accordo commerciale fra Stati Uniti e Messico. I titoli delle due case automobilistiche, le maggiori esportatrici di auto dal Messico...

General Motors - Maven apre al car sharing tra privati : La General Motors ha introdotto in alcune località americane un nuovo servizio dedicato al car sharing peer to peer tra privati. Il progetto pilota è partito ad Ann Arbor, Chicago e Detroit e sfrutta la piattaforma della app di Maven per mettere in contatto gli utenti. Il feedback ottenuto permetterà di ottimizzare l'offerta in vista di una maggiore diffusione sul territorio.Nessun contatto diretto. Il servizio, che negli Stati Uniti ...