Gdpr | la privacy europea è in vigore da oggi Ma ognuno la applica a modo suo

(Di martedì 4 settembre 2018) 101/2018. Ricordate bene questo numero, perché dae per almeno una generazione, lo vedrete negli uffici pubblici, dal dottore, quando fate un concorso ed in ogni occasione in cui si parlerà (o si scriverà) dei vostri dati personali. E’ stato, infatti, pubblicato il decreto legislativo di armonizzazione al Regolamento Europeo sulla, che ha assunto il numero 101 del 10 agosto 2018. Il decreto, a partire da quando il governo Gentiloni lo propose, il 21 marzo 2018, ad una manciata di ore da quando la Commissione apposita l’aveva varato, è divenuto una specie di naufrago, più volte dato per spacciato e poi riemerso. Come i feuilletton d’epoca nell’800 o le riviste underground degli anni 60, lo schema di decreto è circolato dal marzo in cerchie di iniziati, almeno fino a quando una Commissione parlamentare, quella per l’esame dei provvedimenti urgenti del governo, ha deciso ...