Gas a Bomba | tra proroghe e mancanza di trasparenza | cosa succede al Ministero Ambiente

(Di martedì 4 settembre 2018) Chieti - Il 26 luglio ennesima proroga della sospensione del procedimento. Forum H2O: "paradossale che ildell'sia il primo a non rispettare lain materia ambientale!" Reiterate integrazioni degli elaborati e sospensioni in contrasto con il Testo Unico dell', il Ministro Costa intervenga. La Direzione Valutazioni Ambientali deldell'ha concesso l'ennesima proroga alla sospensione del procedimento per la Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di estrazione di gas ada oltre 2 miliardi di mc depositato da CMI Energia SPA; al contempo non pubblica la relativa documentazione con le motivazioni, come invece previsto obbligatoriamente dal Testo Unico dell'. Sul sito del, nella parte dedicata al progetto, in basso nelle note e a caratteri minuscoli, vi è una ...