“Fuggite | c’è un coccodrillo” L’orrore improvviso per una madre col suo bambino

(Di martedì 4 settembre 2018) Una morte orribile quella di una donna e del figlio di soli cinque mesi, avvenuta sotto gli occhi di altre persone che, impotenti, si sono trovati ad assistere alla terribile scena. Tutto è successo in pochi secondi, senza che nessuno riuscisse a intervenire per riuscire a salvare i due, costretti a fare i conti nel giro di pochi secondi con un orrore inaudito. Come riportato dall’Independent, lae ilsono stati aggrediti da un coccodrillo in Uganda. Hanno provato a lottare per difendersi ma sono finiti entrambi sbranati dall’animale, che non ha dato loro scampo. L’episodio è avvenuto sulle rive del lago Alberto, sempre come riportato dalla testata. Jesca Kabiira, questo il nome della donna, era andata a prendere l’acqua, quando lei e il figlio sono stati catturati dall’animale e sono morti così, in maniera atroce. ( ...