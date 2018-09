Fratelli d' Italia | convegno su legalità e sviluppo

Flat tax al 15% sui redditi aggiuntivi : la proposta di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni : L'approvazione della Legge di Bilancio 2019 ha ormai tempi stretti, e sul tavolo dell'esecutivo targato Lega e M5S tanti sono i temi e le problematiche di ordine economico da affrontare. Soprattutto è necessario concretizzare quanto previsto dal contratto di governo, a partire dalla revisione delle aliquote fiscali con l'introduzione della Flat tax. L'esigenza primaria è quella di introdurre la nuova normativa [VIDEO] senza andare a gravare sul ...

Ibrahim e il viaggio al contrario in Africa : 'Ai miei Fratelli dico - non venite in Italia' : In un periodo in cui l'immigrazione dall'Africa verso l'Europa è uno dei temi più scottanti [VIDEO] nell'ambito socio-politico, fa certamente notizia la decisione di Ibrahim Coulibaly, il quale ha deciso di effettuare un viaggio al contrario, lasciando l'Italia per giungere nel continente Africano per informare i suoi connazionali sulle condizioni difficili in cui versano i migranti nei vari Paesi europei. Il trentaduenne è un mediatore ...

Il viaggio 'al contrario' di Ibrahim : 'In Africa per dire ai miei Fratelli di non venire in Italia' : Un viaggio 'al contrario' per convincere i suoi connazionali Africani a non abbandonare la propria terra alla volta dell'Italia e dell'Europa. E' l'impresa di Ibrahim Coulibaly, 32enne mediatore ...

Enzo Moavero - il paragone tra gli emigrati italiani e i migranti : l'attacco da Fratelli d'Italia : Gli immigrati di oggi come gli italiani che nell'ultimo secolo sono partiti per cercare fortuna in giro per il mondo. Il paragone che promette di scatenare una nuova polemica all'interno della maggioranza è del ministro degli Esteri, Enzo Moavero , intervenuto alla commemorazione del 62mo anniversario della ...

La Svezia come l'Italia : un possibile destino comune che ci ha reso Fratelli : Diciamo che qualche segno distintivo per farci riconoscere l'avevamo messo in valigia. Non poteva essere il semplice sventolio del tricolore a risultare esaustivo."We did not vote the current Italian Government" è il cartello che ci siamo messi addosso, sfilando come Sentinelli di Milano, all'europride di Stoccolma (60.000 partecipanti) ed è successo che siamo stati travolti da un affetto sorprendente.Non solo i connazionali che ...

Fratelli d’Italia continuerà ad appoggiare i diplomati magistrale : Fratelli d’Italia, oltre a LeU, si è sempre schierata in favore dei diplomati magistrale. In occasione delle battute finali sull’approvazione del decreto Milleproroghe, continuerà a mantenere le posizioni assunte sin dall’inizio della questione aperta dalla Plenaria del CDS. Era già accaduto durante l’approvazione dell’emendamento 4.24, con le proposte di correzione presentate dall’onorevole Federico Mollicone, tutte respinte. Alla vigilia della ...

Fratelli d'Italia a Brno Dovi e Rossi davanti ma Marquez è sempre lì : Non è tipo da pole position, Andrea Dovizioso. Prima di ieri, infatti, le pole si contavano su una mano: appena cinque. Ma in quel di Brno, a sorpresa, il forlivese ha fatto segnare un tempo ...

Meloni plaude a Fontana : "Fratelli d'Italia favorevole ad abrogare la legge Mancino" : Anche Fratelli d'Italia dice sì all' abrogazione della legge Mancino . La proposta avanzata dal ministro leghista della Famiglia Lorenzo Fontana raccoglie così anche il beneplacito di Giorgia Meloni , ...

Fratelli d’Italia – SIT IN DI PROTESTA IN VIA RAMAZZINI : L'articolo Fratelli d’Italia – SIT IN DI PROTESTA IN VIA RAMAZZINI proviene da RomaDailyNews.

La preoccupazione di Fratelli d'Italia sulla strage di Bologna : non definirla fascista : Ma perché Fratelli d'Italia se dice di non essere un partito fascista si preoccupa che quella strage sia stata definita fascista? Autore Giuseppe Ballerini Categoria Politica

Strage di Bologna - Fratelli d’Italia dopo il minuto di silenzio : “Non fu strage nera”. Insorgono Pd e LeU - caos e scontri in Aula : caos, bagarre e scontri in Aula dopo il minuto di silenzio per ricordare le vittime della strage di Bologna. Il motivo? La provocazione della deputata di Fratelli d’Italia, Paola Frassinetti, secondo cui la strage di Bologna non è stata una strage di matrice fascista e l’azione dei giudici è stata “prigioniera di logiche ideologico giudiziarie“. Tutto nonostante le sentenze passate in giudicato. Parole che hanno scatenato ...

Fratelli d'Italia : Dati Svimez allarmanti. Il Sud non ha bisogno di elemosina - ma di sviluppo - lavoro e infrastrutture : Allarmanti i Dati Svimez: in 16 anni hanno lasciato il Sud 1 milione e 883mila residenti, di cui la metà giovani, e l'economia rischia un forte rallentamento entro il 2019. Basta perdere tempo: il Governo si attivi subito perché senza il Sud, tutta l'Italia perde. Fratelli d'Italia mette a disposizione le nostre ...

Fratelli d'Italia Giorgia Meloni lunedì in città : ... più assumi meno paghi, per creare lavoro, per ridare linfa alla nostra produzione e porre le condizioni per la crescita dell'economia italiana». Lo scrive su Facebook il presidente di FdI, Giorgia ...