Francia | sulla Libia sosteniamo l' Italia

Perché Italia e Francia litigano sulla Libia : Sostengono due schieramenti diversi, nonostante i goffi tentativi di salvare le apparenze, e hanno interessi economici contrastanti

Migranti - Fico alla festa del Pd : “Dalla Diciotti dovevano scendere tutti il primo giorno”. E sulla Libia attacca la Francia : “Non c’è dubbio e lo dico senza alcuna remora che dalla Diciotti tutte le 179 persone con 29 minori non accompagnati dovevano scendere il primo giorno e non si doveva aspettare tutto questo tempo”. Parole pronunciate da Roberto Fico dal palco della festa Pd di Ravenna, che hanno strappato applausi dal pubblico. “E’ una questione – ha detto – su cui ho lavorato molto e infatti la mattina che io ...

Macron-Salvini - scontro sulla Ue Il vicepremier attacca sui migranti : 'La Francia ne ha respinti 40mila' : 'Se dicono che in Francia c'è il nemico del nazionalismo, della politica dell'odio, dell'Europa che deve pagare quello che ci conviene', allora Salvini e Orban 'hanno ragione', ha reagito Macron. Ma '...

Palermo. Sequestrata una tonnellata di cocaina sulla nave Grande Francia : Le autorità del Brasile hanno sequestrato oltre una tonnellata di cocaina sulla Grande Francia. La nave ha bandiera italiana ed è

ISRAELE E PALESTINA : QUARTA GUERRA DI GAZA?/ Tensione con Hamas sulla Striscia : Francia - "moderazione prevalga" : Attacchi tra Gaza e ISRAELE: ultime notizie, Hamas ha lanciato 150 missili, risposta immediata e anche tre persone morte tra cui una donna incinta e il suo bambino di 18 mesi.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 21:46:00 GMT)

Tragedia sulla strada delle vacanze - 15enne di Concorezzo muore in incidente in Francia : Il camper sul quale viaggiava la famiglia brianzola è stato travolto da un Tir lungo l'autostrada tra Nimes e Arles, nella Francia meridionale. Gravi i genitori e la sorella

Libia - il “patto” tra Trump e Conte per sfidare Macron : Tripoli diventa uno strumento di pressione sulla Francia : La questione libica ha occupato una parte importante del colloquio tra Donald Trump e Giuseppe Conte a Washington. Il primo ministro italiano ha spiegato come la Casa Bianca appoggi l’organizzazione di una conferenza internazionale sulla Libia, a Roma, il prossimo autunno. Trump si è detto “d’accordo sul fatto che l’Italia diventi un punto di riferimento in Europa e il principale interlocutore… per quanto riguarda soprattutto la Libia”, ha ...

Previsioni Meteo Europa : super caldo sulla Penisola Iberica - la Francia - l’Italia e la Scandinavia - piogge ad est [DETTAGLI] : Un debole fronte freddo porterà rovesci sulla Francia settentrionale e il nord-est della Penisola Iberica oggi, lunedì 30 luglio, ma gran parte di Spagna, Portogallo e Francia vivranno condizioni calde, asciutte e soleggiate. Le temperature tra 34-37°C o superiori caratterizzeranno la Spagna centro-meridionale e l’estremo sud della Francia. Per quanto riguarda il nostro Paese, si attendono temporali localizzati sulle Alpi occidentali e l’Italia ...

La Francia ha vinto il Mondiale - 4-2 in finale sulla Croazia : Non ci sono state sorprese nella finalissima dei Mondiali 2018: ha vinto la squadra più forte, ovvero la Francia. La formazione di Didier Deschamps è riuscita a vincere la seconda Coppa del Mondo nella storia del calcio francese e l'ha fatto al cospetto di una Croazia sempre generosa, ma anche un po' stanca dopo aver giocato 3 tempi supplementari consecutivi. Anche la Dea Bendata non ha aiutato i ragazzi di Dalic, scesi in campo con l'obiettivo ...

Mondiali : Francia a un passo dal titolo - 4-2 sulla Croazia all'80° : Vogliamo che il mondo intero ci guardi giocare. Sarà un momento che abbiamo meritato, e il match più importante della nostra vita. Spero che domenica sera ci siano 4 milioni di croati che festeggiano ...

Francia-Croazia - sulla coppa del mondo le mani di Lloris e Subasic : Danijel & Hugo hanno parecchie cose in comune. La prima: entrambi giocano all'estero. Il croato Subasic al Monaco, il francese Lloris al Tottenham. Inoltre, sono due portieri, non più giovanissimi, di ...

"Boicotta il turismo italiano". Quei sospetti sulla Francia : Due Regioni, la Liguria e il Piemonte, denunciano un sospetto tentativo di boicottaggio del governo francese contro i flussi turistici italiani. E' quanto emerso oggi, al confine italo francese di Ventimiglia, in provincia di Imperia, a margine della cerimonia di riattivazione della linea ferroviaria Ventimiglia-Cuneo (che attraversa anche il versante francese della val Roja), interrotta nel settembre dello scorso anno per lavori di messa in ...

Le cose da sapere sulla finale dei Mondiali tra Francia e Croazia : Quando e dove si gioca, oltre a tutte le altre informazioni utili