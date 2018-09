ilfattoquotidiano

: Francia, si dimette il ministro dello Sport: verso rimpasto governo #Francia - MediasetTgcom24 : Francia, si dimette il ministro dello Sport: verso rimpasto governo #Francia - italianaradio1 : Francia, rimpasto governo: all’Ambiente l’ex verde de Rougy e allo Sport ex nuotatrice. Sondaggi, Macron perde 10 p… - italianaradio1 : Rimpasto nel governo francese: il presidente dell’Assemblea Nazionale francese Francois de Rugy è stato nominato mi… -

(Di martedì 4 settembre 2018)nelfrancese: il presidente dell’Assemblea Nazionale francese Francois de Rugy è stato nominato ministro per la Transizione Ecologica al posto del noto ambientalista Nicolas Hulot, che si è dimesso nei giorni scorsi in segno di polemica. Cambio anche nel dicastero dello: l’ex campionessa di nuoto francese Roxana Maracineanu ha preso il posto della dimissionaria Laura Flessel. Il cambio è stato annunciato con un semplice comunicato e si è evitata la cerimonia di annuncio con dichiarazione ufficiale. Tra le ragioni c’è anche il clima di tensione che si respira dentro e fuori l’esecutivo nei giorni del rientro ai lavori parlamentari. Lunedì 3 settembre l’Ifop ha diffuso un sondaggio in cui il presidente francese ottiene il 31 per cento dei consensi: addirittura 10 punti in meno rispetto a luglio: è il livello più basso dall’inizio del ...