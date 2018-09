Formula 1 - Mercato piloti in subbuglio

Calciomercato Torino - Besiktas- Ljajic : nodo Formula. Niang tra Rennes e Leganes : Calciomercato ancora protagonista in casa Torino : operazioni in entrata chiuse il 17 agosto, ultimo giorno utile per fare acquisti per le squadre italiane, trattative in corso invece per quel che ...

Calciomercato - regna la Formula del prestito : nessuno al mondo come l’Atalanta. Milan e Inter le più ‘indebitate’! : Una delle novità più importanti introdotte negli ultimi anni nel Calciomercato riguarda l’abolizione delle comproprietà. Ovvero il cartellino di un giocatore non può più essere di proprietà di due squadre contemporaneamente. Per aggirare questo vincolo, però, le società stanno ricorrendo sempre più spesso alla formula del prestito (secco, con diritto di riscatto o con obbligo di riscatto). L’uso di questa formula consente di ...

Formula Uno - tutto sul mercato piloti 2019 : è quello al fianco di Vettel il posto più ambito : Nessun dubbio in casa Mercedes, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sono confermatissimi anche per l'anno prossimo. Più incerta...

Formula 1 - mercato piloti : clamoroso colpo di scena in casa Ferrari : La Formula 1 sta regalando emozioni e colpi di scena ma a tenere banco è anche il mercato piloti della prossima stagione, in queste ultime ore mossa a sorpresa da parte della Ferrari. Secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe essere ancora Kimi Raikkonen il pilota che affiancherà Vettel nel 2019. Il finlandese pare abbia trovato l’accordo per il prolungamento del suo contratto per un’altra stagione, convincendo Camilleri e Arrivabene a ...

Calciomercato Roma - Mata obiettivo concreto : Monchi studia la Formula : Prosegue il lavoro del direttore sportivo della Roma Monchi, intenzionato a regalare a mister Di Francesco un giocatore importante e che possa far compiere il salto di qualità alla squadra giallorossa. Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato, il dirigente spagnolo avrebbe messo nel mirino Juan Mata, forte trequartista del Manchester United con il contratto in scadenza nel giugno 2019. Roma su Juan Mata: ecco come Monchi potrebbe ...

Formula 1 - mercato piloti in fermento : Alonso ancora indeciso - Leclerc attende la Ferrari : Pausa estiva piuttosto agitata per la Formula 1. Il mercato piloti, infatti, è ancora in alto mare, con appena 6 protagonisti che, ad oggi, hanno la certezza di un sedile per la prossima stagione. Daniel Ricciardo, dopo l'annuncio ufficiale dei giorni scorsi, correra' per la Renault accanto a Nico Hulkenberg [VIDEO]: dunque il team francese è uno dei pochi ad avere gia' la line-up pronta per il prossimo anno. Stesso discorso si può fare per la ...

Formula 1 - mercato piloti in fermento : Alonso ancora indeciso - Leclerc attende la Ferrari : Pausa estiva piuttosto agitata per la Formula 1. Il mercato piloti, infatti, è ancora in alto mare, con appena 6 protagonisti che, ad oggi, hanno la certezza di un sedile per la prossima stagione. Daniel Ricciardo, dopo l'annuncio ufficiale dei giorni scorsi, correrà per la Renault accanto a Nico Hulkenberg: dunque il team francese è uno dei pochi ad avere già la line-up pronta per il prossimo anno. Stesso discorso si può fare per la Mercedes, ...

Formula 1 2018 - Ricciardo dalla Red Bull alla Renault. Tutti gli scenari di mercato : alla fine è stato di parola. Voleva andare in vacanza con le idee chiare sul suo futuro e così è stato. Daniel Ricciardo dal 2019 sarà infatti un pilota della Renault, insieme a Nico Hulkenberg. E lo ...