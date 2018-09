FOR A GOOD TIME CALL Su Canale 5 il film con Ari Graynor oggi | 4 settembre

OUKITEL K8 è in prevendita su Banggood : sconto del 20% per tutti - 50% per alcuni FORtunati : Prendono il via oggi le prevendite di OUKITEL K8 su Banggood, con uno sconto del 20% sul prezzo di listino, che per alcuni fortunati può raggiungere il 50%. L'articolo OUKITEL K8 è in prevendita su Banggood: sconto del 20% per tutti, 50% per alcuni fortunati proviene da TuttoAndroid.

Siemens 1965 FORd Mustang - la prima a guida autonoma sulla collina di Goodwood : Il Festival of Speed di Goodwood che si è appena concluso ha fatto segnare l’edizione numero 25. Un gran traguardo che qualcuno ha deciso di omaggiare con un progetto davvero speciale. Si tratta di Siemens, presente alla kermesse internazionale con un’auto a guida autonoma. Un’operazione – in termini di marketing – molto raffinata e, per certi versi, anche molto concettuale. L’azienda tedesca ha, infatti, ...

FORd Mustang GT Eagle Squadron - la muscle car senza limiti in scena a Goodwood [FOTO e VIDEO] : Il campione di drifting Vaughn Gittin Jr. ha pilotato la potentissima Mustang GT Eagle Squadron sulla celebre collina del Goodwood Festival of Speed La Casa dell’Ovale blu ha deciso di festeggiare i 100 anni della Royal Air Force (l’aviazione militare del Regno Unito) realizzando l’edizione speciale Ford Mustang GT Eagle Squadron svelata nei giorni scorsi in occasione del celebre Goodwood Festival of Speed. La vettura basata sulla Mustang ...

Festival of Speed di Goodwood 2018 - tutta la FORd che c'è" : Sono stato molto entusiasta di unirmi a Ford, insieme al nuovo modello Mustang Bullit Limited Edition e mostrare questa vettura al mondo, su uno dei più grandi palcoscenici esistenti'. 'L'incredibile ...

FORd Mustang star al Goodwood Festival of Speed : Protagonista al Festival of Speed di Goodwood 2018, l’iconica Ford Mustang GT del 1968 guidata da Steve McQueen nell’indimenticabile film BULLITT Limited Edition della Warner Bros, misteriosamente scomparsa dalle scene fino all’inizio di quest’anno. L’auto, protagonista della leggendaria sequenza nel film della Warner Bros., parteciperà alla Goodwood Hillclimb da 1,96 miglia (1,9 chilometri) accompagnata dal […] L'articolo Ford ...

Good luck maestro Sarri - the best is yet to come : adesso incanta anche StamFORd Bridge con un Chelsea mai visto and don’t be afraid - even heroes have the right to dream : Dall’Azzurro di Napoli al Blues di Londra, sponda Stamford Bridge: Sarri è il nuovo allenatore del Chelsea. S’è conclusa la trattativa-fiume che adesso sbloccherà molte altre operazioni di top player legate al mister che ha incantato l’Europa intera con il suo calcio spettacolo al Napoli. Intanto, per lui, è già un successo straordinario: a Londra guadagnerà 4 milioni di euro l’anno per due anni (con opzione per il ...