Fondi | nel trimestre 5 miliardi deflussi

Ecco il "taser" nelle Fondine - mercoledì via alla sperimentazione : Si parte in una dozzina di città. La novità annunciata da Salvini su Facebook per "aiutare migliaia di agenti a fare meglio il loro lavoro". E dal Viminale arriva anche una stretta sulle occupazioni abusive: "Subito un censimento e sgomberi più rapidi"

Il Taser debutta nella Fondina di poliziotti e carabinieri : da mercoledì in 12 città : L'annuncio del ministro dell'interno Matteo Salvini: "Dal 5 settembre la pistola elettrica non letale che aiuterà migliaia di agenti a fare meglio il loro lavoro". Si tratta della fase della sperimentazione che se avrà esito positivo permetterà la dotazione del Taser a tutte le forze di polizia italiane.Continua a leggere

Droga nella scuole : piano del Viminale per contrastare lo spaccio/ Ultime notizie : Fondi per 2milioni e mezzo : Droga nella scuole: piano del Viminale per contrastare lo spaccio di stupefacenti, possibili soluzioni e stanziamento fondi per 15 grandi città, ecco quali.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 16:01:00 GMT)

Crollo ponte Morandi - la Serie A si mobilita : maglietta speciale e raccolta Fondi nella prossima giornata di campionato : La Serie A si schiera al fianco di Genova colpita dall’immane tragedia del Crollo del ponte Morandi: i calciatori indosseranno nel prossimo weekend una maglietta speciale Prima dei match di Serie A del prossimo weekend, i calciatori indosseranno magliette speciali per commemorare i morti causati dal Crollo del ponte Morandi di Genova. Il 14 agosto la tragedia immane che si è consumata nel capoluogo ligure ha segnato profondamente ...

"Genova nel cuore" - la Serie A si muove : maglietta e raccolta Fondi : "In segno di partecipazione e solidarietà alle vittime del dramma di Genova - dichiara il Presidente della Lega Serie A...

Dieci miliardi persi nella burocrazia. Il governo punta a sbloccare i Fondi : Il governo annuncia un piano di manutenzione su tutta l’Italia. Ma con quali risorse? Con la tragedia di Genova il progetto di Lega e Cinque Stelle sugli investimenti ha preso un’accelerata importante. Al ministero dell’Economia è infatti attiva una task force creata dal ministro Giovanni Tria che sta mettendo a punto l’operazione. I tecnici del Me...

Dieci miliardi persi nella burocrazia. Il governo punta a sbloccare i Fondi : Previsto a settembre il piano di manutenzione per ponti e scuole. L'ipotesi di sforare i vincoli europei di bilancio

La Borsa nelle mani dei Fondi : in 13 blue chip comandano loro : Nell’ultima stagione assembleare, in tredici blue chip di Piazza Affari i fondi presenti erano maggioranza assoluta. E in cinque di queste società addirittura maggioranza dei due terzi, decisiva per far passare nelle assemblee straordinarie operazioni quali la conversione delle risparmio, le fusioni o la modifica dello statuto...

Crollo ponte Genova - Morandi nel 1979 : “corrosione - va protetto”/ Ultime notizie - 43 morti : Conte “ok Fondi” : Genova, trovata un'altra auto: morti sono 43. Ultime notizie Crollo ponte Morandi, trovati tutti i dispersi: ieri i funerali di stato, domani la consegna delle prime case agli sfollati(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 13:00:00 GMT)

Concerto per Genova - nel giorno dei funerali l’appello di Gino Paoli per la raccolta Fondi e contro il rischio oblio : Nel giorno dei funerali di Stato che si sono svolti in città per 19 delle 42 vittime della strage del crollo del ponte Morandi, Gino Paoli ha annunciato la volontà di organizzare un Concerto per Genova, un evento musicale di beneficenza per raccogliere fondi da destinare alle centinaia di sfollati che dopo il crollo si sono ritrovate senza una casa o nell'impossibilità di ritornarvi finché l'intera zona interessata dal tragico evento non sarà ...

Giovanni Tria - stop al piano per le assunzioni nelle forze dell'ordine : mancano i Fondi : Nonostante il via libera da parte del ministro della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno , al provvedimento manca la controfirma del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ma soprattutto non c'...

Vibeke Skofterud - morta la 38enne Fondista/ Lutto nel mondo dello sci : scomparsa dopo incidente in jet ski : Vibeke Skofterud, morta la 38enne fondista. Lutto nel mondo dello sci: scomparsa dopo incidente in jet ski sulle coste della Norvegia. Era stata campionessa olimpica(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 13:11:00 GMT)

Ecco SOUL Solar Scroll - il power bank con pannello solare avvolgibile che cerca Fondi su Kickstarter : Un power bank con un pannello Solare che si srotola all'occorrenza per ricaricare i vostri dispositivi? Ecco a voi SOUL Solar Scroll, in cerca di fondi su Kickstarter. L'articolo Ecco SOUL Solar Scroll, il power bank con pannello Solare avvolgibile che cerca fondi su Kickstarter proviene da TuttoAndroid.

Bungie annuncia la Destiny Grimoire Anthology : una serie di libri per approFondire i dettagli su armi - nemici e luoghi visitati nel primo capitolo : Destiny ha una lore, che ci crediate o no, ma, come avrete visto, non è sempre è stata presentata nel modo migliore. In Destiny 1, la storia è stata raccontata attraverso il Grimorio - un set di carte da sbloccare nel gioco e poi visualizzato... fuori dal gioco. Possiamo dire che non era esattamente l'ideale. Ora, come segnalano i colleghi di Eurogamer.net, Bungie ha annunciato una serie di libri che permetteranno di approfondite la lore in un ...