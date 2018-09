Firenze | gli appuntamenti in città

Firenze - ladri 2.0 : gli rubano la bici e la ritrova in vendita su Facebook : Le possibilita' di ritrovare la propria bici [VIDEO] rubata sono aumentate notevolmente negli ultimi anni, grazie alla potenza dei social. L’ultimo caso è avvenuto a Firenze, dove le forze dell’Ordine hanno incastrato un 35enne siciliano grazie alla segnalazione sui social. bicicletta rubata in vendita su Facebook Il ciclista fiorentino vittima del furto aveva lasciato la sua mountain bike, personalizzata tanto da valere diverse migliaia di ...

Firenze - ladri 2.0 : gli rubano la bici e la ritrova in vendita su Facebook : Le possibilità di ritrovare la propria bici rubata sono aumentate notevolmente negli ultimi anni, grazie alla potenza dei social. L’ultimo caso è avvenuto a Firenze, dove le forze dell’Ordine hanno incastrato un 35enne siciliano grazie alla segnalazione sui social. bicicletta rubata in vendita su Facebook Il ciclista fiorentino vittima del furto aveva lasciato la sua mountain bike, personalizzata tanto da valere diverse migliaia di euro, legata ...

Firenze. Continuano gli ingressi gratuiti ai Musei civici : A Firenze Continuano anche gli ingressi gratuiti ai Musei civici ogni prima domenica del mese. Ecco il programma della Domenica

Migranti - inchiesta choc sui centri di accoglienza a Firenze : sovraffollamento - cibo avariato e bagni mai disinfettati : “Quanti ce ne ha messi?”. “Ingegnere lei pensi a un numero: di più!”. E giù risate. Al telefono Ottorino Stantetti, amministratore della Eurotravel bed&breakfast srl, non tratteneva l’allegria parlando con un ingegnere che gli chiedeva quanti Migranti in più rispetto al dovuto avesse piazzato in una delle sette strutture di prima accoglienza a Lastra a Signa (Firenze). Ma nei centri adibiti all’accoglienza di Migranti del Comune non ...

Due persone sono state arrestate a Firenze con l’accusa di frode nella gestione dell’accoglienza dei migranti : Due persone sono state arrestate a Firenze con l’accusa di aver commesso il reato di frode nella gestione dell’accoglienza di alcuni migranti. Carabinieri e Guardia di Finanza hanno arrestato padre e figlio, due cittadini italiani che gestivano la Eurotravel Bed&breakfast The post Due persone sono state arrestate a Firenze con l’accusa di frode nella gestione dell’accoglienza dei migranti appeared first on Il Post.

Firenze : centri accoglienza - 2 arresti per frode : Altre due persone sono indagate nell'inchiesta per frode nelle pubbliche forniture nei centri di accoglienza per migranti - Per due indagati emesso il provvedimento di arresti domiciliari, per altri ...

Firenze - frode in gestione centri accoglienza migranti : 2 arresti : Roma, 30 ago., askanews, - Con l'accusa di frodi nella gestione delle strutture di accoglienza per i migranti i carabinieri di Signa e la guardia di finanza del Comando provinciale di Firenze hanno ...

Concerti dei Negramaro nei palasport - nuova data a Firenze : info biglietti in prevendita : I Concerti dei Negramaro nei palasport sembrano inarrestabili. Dopo il grande tour negli stadi, il gruppo di Giuliano Sangiorgi ha deciso per una sessione indoor nei palazzetti che si concluderà proprio con la nuova data aperta al Nelson Mandela Forum di Firenze. Il nuovo appuntamento è fissato per il 16 dicembre e rappresenta la data finale della lunga tournée che terranno in tutti i maggiori palasport italiani. I biglietti sono in ...

Firenze - Nardella 'Governo chiede di fare manutenzione delle opere pubbliche però taglia i fondi' : 'Chiediamo al Governo come mai ha deciso di tagliare la quasi totalità di fondi del piano periferie dei governi Renzi e Gentiloni, circa due miliardi di euro, visto che molti dei progetti riguardavano ...

Tra Pisa e Firenze - Simeone riabbraccia il suo primo amore e torna in Italia per il figlio Giò : A Pisa quel centrocampista pieno di grinta se lo ricordano molto bene, aveva appena vent'anni ma "garra", corsa, pressing, cattiveria e incursioni erano le stesse che lo hanno reso grande in campo ...

VIDEO | Sting show a Firenze - concerto a sorpresa con gli operai a rischio licenziamento : Il cantante ha fatto visita ai 318 lavoratori della 'Bekaert' che nel giugno scorso hanno ricevuto lettere di licenziamento...

Maria Elena Boschi non è tra gli invitati alla festa dell'Unità di Firenze. Il Pd locale : "Non è stata eletta qui" : Maria Elena Boschi non è un ospite gradito alla festa dell'Unità di Firenze. Il pd del capoluogo toscano ha invitato l'ex ministra, che negli anni scorsi aveva presenziato all'evento. Il motivo? "Abbiamo invitato solo deputati e senatori eletti nei collegi fiorentini", si è affrettata a precisare al Corriere della Sera Lorenza Giani, vicesegretaria del Partito democratico locale. E la parlamentare, sottolinea il Fatto ...

Firenze - al presidio dei lavoratori dell’ex Pirelli Bekaert di Figline Valdarno arriva anche Sting e canta con gli operai : Visita eccellente questa mattina davanti ai cancelli della Bekaert a Figline Valdarno (Firenze) dove gli operai sono in presidio permanente dopo l’annuncio della chiusura dello stabilimento e il conseguente licenziamento dei 318 lavoratori: intorno alle 11, chitarra in spalla, è arrivato Sting, Figlinese d’adozione perché da anni possiede in zona una tenuta. Il cantante inglese ha ascoltato le storie degli operai e si è intrattenuto con loro ...

Firenze - Sting canta a sorpresa al presidio degli operai della Bekaert : Il cantante inglese ha tenuto un piccolo concerto in solidarietà con gli operai della multinazionale Bekaert, società che nonostante abbia commesse è intenzionata a delocalizzare la produzione.Continua a leggere