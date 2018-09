Firebase | cos’è e come funziona

chimerarevo

(Di martedì 4 settembre 2018) Quando si parla di Google si parla di sviluppo, innovazione, inventiva e soprattutto di semplificazione.è un servizio che risponde a tutte queste keyword ed è rivolto a sviluppatori e programmatori. È estremamente potente e semplifica notevolmente le cose. Vediamo subito cos’è e. Indice Cos’èAnalytics Authentication Cloud messaging Real time database Cloud Firestore Storage Hosting Cloud function ML Kit Monetizzazione Cos’èè una piattaforma di sviluppo web e mobile nata nel 2011 e successivamente acquisita da Google nel 2014. Offre numerosi servizi semplicemente con l’implementazione di poche righe di codice all’interno del proprio progetto. È possibile integrarlo in siti web, in app Android o iOS e in giochi. Offre la possibilità di semplificare numerose cose che spesso per i programmatori ...