Fiorentina | Lafont | lesione coscia destra

Infortunio Lafont - tegola Fiorentina : ecco l’esito degli accertamenti : Infortunio Lafont – ACF Fiorentina comunica che, gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto in data odierna il calciatore Alban Lafont, hanno evidenziato una lesione tra primo e secondo grado a carico del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico e le condizioni saranno rivalutate nel corso delle prossime settimane. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU ...

Fiorentina - ecco la verità sulla scelta di Lafont per la porta : Alban Lafont è il nuovo gioiello in casa Fiorentina. Il Corriere Fiorentino elogia il 'Donnarumma di Francia', spiegando che i media transalpini spingono forte sul ct campione del mondo Didier Deschamps perché lo convochi al più presto in Nazionale. Un investimento da sette milioni di euro, più uno di bonus in caso di qualificazione alla prossima Europa League, quello fatto dai ...

Fiorentina - Lafont potenziale rivelazione : i viola hanno in casa un predestinato [VIDEO] : Lo è stato già in Francia nelle ultime due stagioni, ma Alban Lafont, portiere classe 1999, punta a confermarsi anche in Serie A. In Ligue 1, con la maglia del Tolosa con cui è diventato grande anche un altro portiere transalpino, Fabien Barthez, ha entusiasmato al punto da far scattare paragoni forse un po’ azzardati allo stato attuale. Ora l’obiettivo è quello di replicare le stesse gesta con la maglia della Fiorentina, ...

La Fiorentina al fantacalcio : Pjaca - Gerson - Lafont... Quante scommesse? : La Fiorentina di Pioli riparte dalle certezze Chiesa e Veretout e da qualche innesto intrigante al fantacalcio. Da Gerson a Pjaca, passando per Mirallas e Lafont. Il tecnico dovrebbe virare ...

Diretta/ Fiorentina-Fulham (risultato finale 9-8 d.c.r.) streaming video e tv : Lafont e Ceccherini per i viola : Diretta Fiorentina-Duisburg-Fulham-Athletic Bilbao: info streaming video e tv, orario e risultato live delle amichevoli per la Cup der Traditionen. (Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 20:06:00 GMT)

Diretta/ Fiorentina Duisburg (risultato finale 4-2 dcr) streaming video e tv : Lafont decisivo ai rigori! : Diretta Fiorentina-Duisburg-Fulham-Athletic Bilbao: info streaming video e tv, orario e risultato live delle amichevoli per la Cup der Traditionen. (Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 18:29:00 GMT)

Fiorentina - Lafont si presenta : 'Ho grandi ambizioni - per questo sono qui. Donnarumma? Lui è lui - io sono io' : Una nuova avventura al via, Alban Lafont è pronto a misurarsi con la Serie A. Il portiere classe '99, nuovo acquisto della Fiorentina che lo ha prelevato dal Tolosa, è subito partito in ritiro con la ...

Calciomercato Fiorentina - vice Lafont cercasi : FIRENZE - La Fiorentina attende Pasalic e Pjaca . I due hanno detto sì al club viola e ora ci sono dei tempi da rispettare. Per Pasalic, il Chelsea deve prima sciogliere il nodo allenatore, mentre ...

Calciomercato : Lafont alla Fiorentina : Con una nota sul proprio sito internet, la Fiorentina comunica “di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore francese Alban-Marc Lafont dal Toulouse Football Club”. Lafont è nato a Ouagadougou (Burkina Faso), il 23 gennaio 1999 e vanta 3 presenze con la Nazionale Under 20 della Francia. Il calciatore ha firmato un contratto che lo legherà al Club viola per i prossimi 5 ...

Calciomercato Fiorentina - Sorrentino come chioccia di Lafont : FIRENZE - Se Alban Lafont dovesse rinunciare alla partecipazione all'Europeo Under 19 con la Francia, per difendere così così la porta viola nell'andata del secondo turno di qualificazione di Europa ...

Fiorentina - Lafont piace già a tutti. Il nuovo Donnarumma dalla Francia alla A : Alban-Marc Lafont, 19 anni. AFP La prima idea era stata Meret. Ma Alban-Marc Lafont non è un piano B. La Fiorentina, che ha un filo diretto con il mercato francese, aveva da tempo gettato le basi per ...