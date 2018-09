Figc : Malagò - basta con i personalismi : Parlando a margine della Giunta del Coni, secondo il capo dello sport italiano "la Figc oggi ha un sistema elettivo unico al mondo, vota per blocchi, le componenti, e quando si viene eletti è umano e ...

Figc - Malagò : “basta con i personalismi” : “Non so se si riuscirà a trovare una sintesi su una candidatura il più possibile unitaria, ma me lo auguro. Sarebbe una cosa di buonsenso. Un presidente deve essere un presidente di tutti. Chi segue un discorso esclusivamente di tutela della categoria che lo ha votato, vince la partita ma è impossibile che poi vinca anche la battaglia”. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in merito alle prossime elezioni della Figc ...

Figc - Malagò : “prossimo presidente abbia ampio consenso” : “Auguro assolutamente che il prossimo presidente della Figc abbia, se non l’unanimità che è a dir poco un eufemismo, un grandissimo consenso, il più possibile trasversale fra le componenti, perché i problemi del calcio sono sotto gli occhi di tutti e altrimenti si rischia di non riuscire a portare avanti i programmi auspicati dalle stesse componenti”. E’ quanto osservato dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, ...

Napoli - De Laurentiis : “Malagò vuole cambiare la Figc” : “Non credo che Malagò non voglia restare ligio alla sua volontà di riformare la federazione”. Così il patron di Napoli e Bari, Aurelio De Laurentiis, sul ruolo del presidente del Coni nel calcio italiano. De Laurentiis ne ha parlato questa sera a Bari, in occasione di una conferenza stampa in cui ha presentato la nuova dirigenza del club biancorosso. “Giovanni Malagò – ha aggiunto – sa bene che sta giocando ...

Figc : Malagò - fornito risposte a Governo : ... altrimenti dovremo riconvocare un altro consiglio nazionale, entro il 6 settembre, dopo la pronuncia di ieri del Collegio di Garanzia dello Sport".

Figc - Malago : “complimenti per i 120 anni” : “Complimenti alla Federazione per i suoi 120 anni di vita. Dobbiamo fare di tutto per tornare ad essere i veri grandi protagonisti del calcio di domani”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in occasione della presentazione del francobollo dedicato ai 120 anni della Figc allo stadio Olimpico di Roma. “Non bisogna essere ipocriti, conosciamo le criticità che il calcio italiano sta attraversando in questo momento ...

