Figc | Fabbricini | coesione componenti

Figc - il commissario Fabbricini convoca l'assemblea elettiva per il 22 ottobre : Roberto Fabbricini, commissario straordinario della Federcalcio, ha appena deliberato la convocazione dell'assemblea elettiva per il 22 ottobre. Fabbricini ha anche modificato le Norme organizzative ...

Calcio Femminile - la Figc ricorre al Collegio di Garanzia dello Sport. Sibilia : "Fabbricini non mantiene gli impegni" : ... Fabbricini, ha notificato il Ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI relativo alla Delibera sul Calcio Femminile. Devo rendere noto a tutti come lo stesso Fabbricini si stia dimostrando ...

Figc : Fabbricini - ora riforma campionati : "Bisogna trovare per la presidenza Figc una persona che sia in grado di governare bene questo mondo - ha proseguito Fabbricini -. Più che una federazione mi sembra una confederazione. Ci sono ...

“Il volantino sessista in Curva Nord all’Olimpico? Un tentativo di ghettizzare” : il commento del commissario Figc Fabbricini : Il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, ha parlato del volantino sessista apparso in Curva Nord all’Olimpico “Il volantino sessista in Curva Nord all’Olimpico? Mi sembra sia una battutaccia estiva. Nel momento in cui tutti parliamo degli stadi come punto di incontro per le famiglie, di svago e simpatia. Ghettizzare un gruppo di persone che devono stare un po’ più in là e non mischiarsi col tifo ...

Salvini contro la Lega (calcio) : “crollo ponte? Si fermi la Serie A”/ Fabbricini - Figc : solo con stop generale : Crollo ponte Genova, Salvini contro la Lega (calcio): "si fermi tutta la Serie A". Replica del commissario Figc Fabbricini, "fermi solo con stop generale di tutti gli eventi"(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 19:58:00 GMT)

Figc - Fabbricini vuole sospendere tutto dopo il crollo del ponte Morandi : 'non solo la serie A...' : Penso agli spettacoli cinematografici, a quelli nelle piazze e sulle spiagge ed a tutti gli altri eventi di intrattenimento. Altrimenti, sarebbe inutile fermare solo il campionato di serie A'. Il ...

Figc - Fabbricini : "Rinvio corretto - sarebbe utile uno stop per riflettere" : "Sabato è lutto nazionale e credo che ogni opinione riguardo un possibile rinvio sia corretta. Per quello che ho patito davanti alla tv, per le scene drammatiche che ho visto, avendo capito che la ...

Fabbricini : “voto Figc? Data ideale il 22 ottobre” : “La Data che per me sarebbe ideale per le elezioni della Figc è quella del 22 ottobre”. Lo dice il commissario straordinario della Federcalcio, Roberto Fabbricini, al termine dell’incontro a Roma con i club di Serie A e B di calcio femminile e le componenti tecniche di Aia e Aiac. Il commissario ha specificato che prima di indire l’assemblea elettiva servirà il passaggio del consiglio nazionale del Coni del 4 ...

Il commissario ha specificato che prima di indire l'assemblea elettiva servirà il passaggio del consiglio nazionale del Coni del 4 settembre.

