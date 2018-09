Ferrero | “il Napoli voleva Giampaolo”

calcioweb.eu

(Di martedì 4 settembre 2018) “Giampaolo? Vi piace sto Giampaolo eh! Tremavo perché Aurelio (De Laurentiis, ndr) se lo stava per prendere? Ma che devo tremare, lui sta con me!”. Frecciatina del presidente della Sampdoria Massimointervistato a Radio Marte a distanza di pochi giorni dal trionfo dei blucerchiati domenica nella sfida al Ferraris col. E poi il massimo dirigente della Sampdoria aggiunge: “Ilha un allenatore bravo, di spessore, ha un bravo presidente e una rondine non fa primavera. Ha perso una bella partita, meglio perdere conche con un altro, almeno io vi amo. Ilè una grande squadra, una grande realtà, Aurelio (De Laurentiis, ndr) ha fatto miracoli con questa squadra, ma nel calcio non si riconosce mai niente”.L'articolo: “ilGiampaolo” CalcioWeb.