Ferrari | Sebastian Vettel demolito da Damon Hill | ' Crolla quando è sotto pressione

F1 - GP Italia Monza 2018 : Sebastian Vettel l’anello debole della Ferrari? Nel “Tempio della velocità” un altro ko : Questa domenica 2 settembre ci sta quasi per salutare e i tifosi della Ferrari avevano segnato la data odierna con il circoletto rosso. Oggi era il giorno del giudizio, oggi si decideva una fetta importante del Mondiale. In uno dei teatri celebri della Formula Uno, a Monza, Mercedes e Ferrari si esibivano per l’ennesimo episodio della saga e il proemio era stato ben augurante per i colori del Cavallino Rampante: prima fila tutta ...

F1 – Sebastian Vettel tra problemi e incidenti nella prima giornata di Monza : l’analisi del Ferrarista : Le sensazioni di Sebastian Vettel al termine della prima giornata di prove del Gp d’Italia sul circuito di Monza: le parole del tedesco tra pioggia, problemi alla monoposto e incidenti Doppietta Ferrari nella seconda sessione di prove libere del Gp d’Italia: nonostante un’uscita alla ‘Parabolica’, Vettel ha chiuso le Fp2 davanti a tutti sul circuito di Monza, seguito dal compagno di squadra Kimi Raikkonen e da ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : risultato e classifica prove libere 2. Ferrari al comando con Sebastian Vettel davanti a Kimi Raikkonen : Due Ferrari al comando nelle prove libere 2 del Gran Premio d’Italia 2018 di Formula Uno. Sulla pista di Monza, Sebastian Vettel fa segnare il miglior tempo in 1’21″105 davanti di 27 centesimi a Kimi Raikkonen. Seguono poi le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas e le Red Bull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo. Una sessione che è stata interrotta nella prima parte per lo spaventoso incidente di Marcus Ericsson, ...

F1 – Problemi tecnici in casa Ferrari - FP1 già finite per Sebastian Vettel : ecco il motivo [FOTO] : La Ferrari ha fatto sapere che verrà sostituito il cambio sulla Ferrari di Sebastian Vettel, sessione già finita dunque per il tedesco E’ finita in anticipo la prima sessione di prove libere del Gp di Monza per Sebastian Vettel, la Ferrari infatti ha fatto sapere tramite un tweet apparso sul profilo ufficiale che è in corso la sostituzione del cambio sulla monoposto numero 5 per colpa di una perdita idraulica. Un inconveniente non di ...

Ferrari super - Sebastian senza errori : dovrà essere così anche domenica : Il 2 settembre anche Monza potrebbe tingersi di rosso, ma il pilota tedesco dovrà ripetere la prestazione del Belgio e vendicare la pessima prestazione dell'anno scorso proprio a Monza. Con la ...

F1 - GP Belgio 2018 : Sebastian Vettel vince e tiene acceso il Mondiale! Ferrari autoritaria - Hamilton sconfitto. Out Raikkonen : Uno strepitoso Sebastian Vettel ha vinto il GP del Belgio 2018, tredicesima tappa del Mondiale F1. La gara di Spa-Francorchamps rappresentava uno snodo cruciale dell’intera stagione, il tedesco della Ferrari è riuscito a conquistare il successo in faccia a Lewis Hamilton e ha recuperato parte dello svantaggio in classifica generale: il teutonico ora si trova a 17 punti di distacco dal Campione del Mondo in carica, settimana prossima la ...

F1 - GP Belgio 2018 : sfida Ferrari-Mercedes in qualifica - Sebastian Vettel vuole la pole position : Giornata di qualifiche per il GP del Belgio, sul mitico circuito di Spa-Francorchamps ripartirà il Mondiale F1 dopo la pausa estiva e la caccia alla pole position si preannuncia altamente elettrizzante e appassionante. Oggi pomeriggio si definirà la griglia di partenza di una gara che potrebbe essere fondamentale per la corsa verso il titolo iridato: Lewis Hamilton vanta infatti 24 punti di vantaggio su Sebastian Vettel, il britannico è reduce ...

F1 - GP Belgio 2018 : prove libere 2. Ferrari davanti alla Mercedes con Kimi Raikkonen! Sebastian Vettel super sul passo gara : C’è ancora una Ferrari davanti a tutti dopo le prove libere 2 del GP del Belgio. È quella di Kimi Raikkonen, che nel pomeriggio di Spa è stato il più veloce in 1’43″355. Un tempo che conferma una volta di più le qualità della SF71H, confermatasi la vettura più performante sul giro secco anche nella seconda sessione. Il tempo di Raikkonen è stato più veloce di circa un secondo rispetto a quello stabilito in mattinata da ...

LIVE F1 - GP Belgio : prove libere 2 in DIRETTA. Sebastian Vettel vuole confermarsi - Ferrari sfida Mercedes : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1 : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore ...

F1 - GP Belgio 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Sebastian Vettel davanti a tutti - Ferrari strepitosa : Sebastian Vettel ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha siglato un eccellente 1:44.358 su gomme a banda gialla dando così un’importante risposta in vista della gara: il tedesco deve recuperare 24 punti su Lewis Hamilton in classifica generale e tenere aperto il discorso titolo iridato. Il Campione del Mondo è terzo a tre decimi di distacco, mezzo decimo ...

LIVE F1 - GP Belgio 2018 : prove libere 1 in DIRETTA : Sebastian Vettel e la Ferrari all’arrembaggio a Spa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Si torna in pista dopo la lunga pausa estiva, i piloti sono pronti a darsi battaglia sul mitico tracciato di Spa-Francorchamps, uno dei più amati per la sua particolare conformazione fatta di lunghi tratti veloci e curve mozzafiato. Si preannuncia grande spettacolo già a partire dalla prima sessione di prove libere dove gli uomini al ...

F1 - i precedenti di Sebastian Vettel nel GP del Belgio. Due vittorie in Red Bull - ma un solo podio con la Ferrari : La Formula 1 torna dalle vacanze estive. Primo appuntamento il GP del Belgio, occasione ideale per rituffarsi nella lotta per il Mondiale. Una lotta che prima della sosta si è decisamente complicata per Sebastian Vettel, che insegue un Lewis Hamilton in fuga con 24 punti di vantaggio. Per il tedesco, infatti, la chiusura della prima parte di stagione non è stata ideale, tra il ritiro nel GP di casa e il secondo posto in rimonta in Ungheria. A ...

F1 - Sebastian Vettel vuole il Mondiale : “La Ferrari c’è - mettiamo la Mercedes sotto pressione. Siamo solidi e ho fiducia” : Sebastian Vettel si sta godendo gli ultimi giorni di vacanze prima di tornare al volante della Ferrari in vista del GP del Belgio in programma nel weekend del 24-26 agosto. Il tedesco è andato sotto l’ombrellone con un ritardo di 24 punti da Lewis Hamilton che ha vinto le ultime due gare approfittando anche degli errori dell’avversario per allungare in classifica generale. Seb però non molla la presa e mantiene il mirino puntato sul ...