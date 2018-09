Ferragnez | Giovanni Ciacci senza freni | Troppo trash | sopravvalutati | provinciali e

blogo

(Di martedì 4 settembre 2018) Che il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni sia stato sulla bocca di tutti è indubbio. I media sono colmi di video ripresi dai social sui festeggiamenti che ihanno indetto in occasione del fatidico sì, e il web è letteralmente esploso nei commenti più estrosi, a caccia del particolare che non passa inosservato.I commenti post-matrimoniali si sprecano, neppuresi è esentato dal dire la sua. Dopo le critiche al vetriolo di Selvaggia Lucarelli, anche lo stilista di Detto Fatto non ha visto di buon occhio le celebrazioni dell'evento. Ne ha da dire sotto ogni punto di vista, direttamente dalle pagine di 361 magazine: Il matrimonio dell’anno? Non ho visto nessuna novità. E' stato tuttoe visto! Il vestito di Chiara Ferragni è stato una copia un po’ dell’abito di Grace Kelly, un po’ di Gemma Galgani. E poi quelle cosce di fuori? Mai vista una ...