Fedi nuziali | i Ferragnez fanno tendenza

Operatore rubava le Fedi nuziali dei pazienti in casa di cura : incastrato dalle telecamere : Un 49enne italiano impiegato come Operatore socio-sanitario in una casa di cura a di San Carlo Canavese è stato denunciato dai carabinieri per furto. E' accusato infatti di aver rubato ben tre fedi...

Ruba Fedi nuziali in casa di cura : denunciato : Un operatore socio-sanitario in servizio in una casa di cura del Canavese è stato denunciato dai carabinieri per furto. Approfittando delle sue mansioni, l'uomo, un 49 enne, secondo gli accertamenti, ...

Rubava Fedi nuziali in casa di cura nel torinese : 49enne denunciato : Rubava fedi nuziali in casa di cura nel torinese: 49enne denunciato Un operatore socio-sanitario approfittava del suo ruolo per aprire le casseforti dove i pazienti lasciavano i propri oggetti personali. È stato ripreso in azione dalle telecamere installate dai militari. Ritrovati tre anelli Parole chiave: ...