Fedez e Chiara Ferragni | rivelati i piani futuri dopo le nozze

Fedez - Chiara Ferragni : fratellino per Leone e un tour di coppia come deejay dopo il matrimonio : In esclusiva Chi, in edicola da mercoledì 5 settembre, oltre al racconto del matrimonio reality di Chiara Ferragni e Fedez, un evento da 100 milioni di contatti sul web, svela i progetti futuri dei due neosposi: un fratellino per Leone e un tour planetario in coppia da deejay. La Ferragni e Fedez hanno firmato un contratto con una major americana per scendere in consolle. In gran segreto in questi mesi, infatti, si sono messi a studiare ...