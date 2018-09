Federica Panicucci | ' Riapro il mio salotto | quante emozioni in questi anni'

Federica Panicucci torna in Italia pronta per Mattino 5 : Mattino Cinque: Federica Panicucci torna al lavoro Federica Panicucci è tornata in Italia. La conduttrice di Mattino 5 ha lasciato le Bahamas, dove ha trascorso le ultime settimane in compagnia di Marco Bacini e dei figli, Mattia e Sofia, per avvicinarsi a Milano in vista del ritorno in tv il 10 settembre. Tra poco più di una settimana infatti la presentatrice di Cecina sarà di nuovo al timone del rotocalco mattutino dell’ammiraglia ...

Vacanze vip - Federica Panicucci sirena sexy alle Bahamas : le foto : Bagni di sole alle Bahamas per la conduttrice di Mattin 5, che in questa lunga estate ha condiviso sui social con i suoi follower alcuni dei momenti trascorsi nelle spiagge più belle del mondo. Con ...

Federica Panicucci : il fidanzato stupisce - i fan intonano “Uno di noi” : Federica Panicucci alle Bahamas: il comportamento del fidanzato Marco Bacini stupisce i fan che intonano: “Uno di noi” Federica Panicucci sta ricaricando le pile in vista della nuova stagione televisiva. Al momento si sta godendo il sole delle Bahamas in compagnia dei figli e del fidanzato Marco Bacini, con cui è in perfetta sintonia. Una […] L'articolo Federica Panicucci: il fidanzato stupisce, i fan intonano “Uno di ...

Federica Panicucci : "Proteggo i miei figli dal cyberbullismo" : Federica Panicucci conta sui social più di 600 mila follower e dal suo pubblico è seguitissima. Il suo profilo Instagram è invaso da sue foto al mare, al lavoro, con la famiglia, ma in tutto questo la ...

“Mi spaventa…”. Federica Panicucci - ecco perché i figli non si vedono mai! : “L’estate è l’unico momento dell’anno in cui posso organizzare i miei viaggi e trascorrere più tempo con i miei figli. Sono spensierata e mi rilasso completamente. Sia io che i miei figli contiamo i giorni per essere liberi di partire. In queste settimane non ci risparmiamo nulla, non c’è nessuna sveglia”. Parole di Federica Panicucci, la regina di Mattino 5 che presto tornerà al lavoro e alla routine quotidiana ma ...

Federica Panicucci : "I miei figli sui social? Mi spaventa il cyberbullismo" : Presto tornerà alla routine quotidiana e mattutina di Canale 5, per il momento Federica Panicucci trascorre i suoi ultimi giorni di vacanza insieme al suo compagno Marco Bacini e ai suoi figli: Sofia di 13 anni e Mattia di 11 (nati dal matrimonio con il DJ Mario Fargetta). Tre mesi di riposo in cui la conduttrice torna ad essere mamma a tempo pieno, argomento trattato nell'intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni: prosegui la ...

Federica PANICUCCI/ Estate da mamma : "Ma sui social niente foto dei bambini" : FEDERICA PANICUCCI si concede un po' di relax alle Antille. Sono i figli Sofia e Mattia, nati dal matrimonio con Mario Fargetta, ad accompagnarla in vacanza.(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 20:35:00 GMT)

Federica Panicucci relax alle Bahamas con tutta la famiglia : Bagni di sole alle Bahamas per Federica Panicucci con lei i figli Sofia e Mattia, avuti da Fargetta, e il compagno Marco Bacini che questa volta, oltre agli addominali scolpiti, sfoggia una carnagione violacea (frutto di una prolungata esposizione al sole), oggetto di un esilarante siparietto di coppia. Bikini bianco con stelle marine sul reggiseno e micro copricostume traforato. Lunghi capelli sciolti e sorriso stampato sul volto. Federica ...

Federica Panicucci stuzzica Marco Bacini in vacanza. Le FOTO : Federica Panicucci scherza con il compagno in vacanza Ultime settimane di vacanza per Federica Panicucci. La conduttrice di Mattino 5 sarà il 10 settembre in onda e tornerà in Italia molto probabilmente all’inizio del prossimo mese per dedicarsi al lavoro. Nel frattempo la conduttrice di Cecina continua il suo relax estivo, pronta per ricaricare le pile in attesa della stagione 2018/19. In questi giorni Federica Panicucci si trova alle ...

Federica Panicucci spiega : ecco perché non mette le foto dei figli sui social : Federica Panicucci spiega perché è restia nel mettere le foto dei figli sui social: l’intervista In una lunga intervista rilasciata al settimanale TV Sorrisi e Canzoni, Federica Panicucci ha parlato delle vacanze passate e dei suoi prossimi impegni in televisione. La conduttrice, come molti sanno, ritornerà anche quest’anno al timone di Mattino Cinque. L’estate, invece, Federica […] L'articolo Federica Panicucci spiega: ...

Maurizio Costanzo Show/ Ospiti e diretta : la vita da mamma di Federica Panicucci (Replica) : Maurizio Costanzo Show, ecco le anticipazioni: la trasmissione torna in replica su Rete4 anche nella giornata di oggi, domenica 19 agosto 2018, tutte le info.(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 22:45:00 GMT)

Federica Panicucci - corpo da schianto (a 51 anni). Ma c’è qualcosa che non sapete… : “Ma perché l’età per te è un optional?! Sembri sempre una ragazzina”, “Ammazza che fisico!”, “Ecco: quando la bellezza Italiana non è volgare nessuno può competere. Bella Federica” e “Alla faccia meglio di una ventenne sempre bella Fede!”. E poi, ancora, decine e decine di “Sei pazzesca”, “bellissima”, “meravigliosa” e “perfetta”. E ...

Federica Panicucci in perfetta forma fisica : ecco cosa fa per mantenersi in linea : Federica Panicucci svela i segreti della sua perfetta forma fisica: ecco cosa fa per mantenersi sempre in linea Federica Panicucci, nonostante i suoi 50 anni, non ha di certo nulla da invidiare alle sue colleghe più giovani. La conduttrice di Mattino Cinque, oggi più che mai, appare ancora in splendida forma. Beccata alle Maldive con […] L'articolo Federica Panicucci in perfetta forma fisica: ecco cosa fa per mantenersi in linea proviene ...

Federica Panicucci - vacanza con polemica : la conduttrice "zittisce" un hater : La timoniera di 'Mattino 5' replica a tono ai follower intervenuti per criticare la sua vacanza alle Maldive