Federer sconfitto a sorpresa da Millman | gli US Open sono finiti

Wimbledon - Federer fuori ai quarti : sconfitto da Anderson al tie break : Si ferma ai quarti di finale la corsa di Roger Federer a Wimbledon . Il campione svizzero, testa di serie n.1 in tabellone all'All England Club, è stato eliminato dal sudafricano n.8 del...

Wimbledon 2018 : partenza perfetta di Federer . Lajovic sconfitto 6-1 - 6-3 - 6-4 : E ancora Insider , il riassunto della giornata in circa 15 minuti affidato a Stefano Meloccaro, in onda su Sky Sport Uno a mezzanotte e mezza e nel corso delle edizioni mattutine di Sky Sport 24. Il ...

ATP Halle – Clamoroso! Coric perfetto - Federer sconfitto in finale : Nadal torna n°1 : Roger Federer sconfitto nella finale dell’ATP di Halle: il campione svizzero si arrende a Coric e cede il n°1 a Rafa Nadal Roger Federer sconfitto nelal finale dell’ATP di Halle da Borna Coric. Clamoroso! Anzi no. A pensarci bene, il campione svizzero aveva dato diversi segnali alquanto strani. Durante tutto il corso del torneo, sulla sua superficie preferita, arrivando già dal successo in scioltezza a Stoccarda, Federer aveva ...