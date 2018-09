FEDERER ELIMINATO DA MILLMAN | US OPEN CHOC Re Roger è fuori | l' australiano

US Open - FEDERER choc : eliminato da Millman : Clamorosa sorpresa negli ottavi di finale degli US Open: lo svizzero Roger Federer, numero 2 del mondo e del seeding, è stato eliminato dall'australiano John Millman, numero 55 Atp, nel match che chiudeva il programma sull'Arthur Ashe Stadium: 36 75 76, 7, 76 , 3, lo score, dopo 3 ore e 34 minuti ...

VIDEO FEDERER-Millman - US Open 2018 : gli highlights della partita. Lo svizzero eliminato agli ottavi di finale : Doveva essere una notte piuttosto tranquilla per Roger Federer, e invece si è trasformata, per lui e per i suoi tifosi, in un incredibile incubo: lo svizzero cade agli ottavi di finale sotto 76 errori gratuiti e un John Millman che riesce a farlo giocare male, così come aveva già fatto giocare male gli altri suoi avversari d’America. L’australiano era numero 235 del mondo soltanto un anno fa: adesso è diventato il primo ...

Us Open : Djokovic raggiunge FEDERER e Nadal - Zverev eliminato : NEW YORK - Continua spedita la marcia di Novak Djokovic agli Us Open . Reduce dai trionfi a Wimbledon e Cincinnati , il campione serbo sembra tornato quello di un paio di stagioni fa. Poco ha potuto ...

Wimbledon 2018 : i risultati dei quarti di finale maschili. Roger FEDERER eliminato! Rafa Nadal batte Del Potro al quinto set : è semifinale con Djokovic! : L’impensabile è accaduto, l’inconcepibile si è avverato. È la frase che meglio racchiude la giornata di quarti di finale del tabellone maschile di Wimbledon. Come altro definire l’eliminazione di Roger Federer, testa di serie numero uno del torneo e, manco a dirlo, favoritissimo. A firmare l’impresa è stato Kevin Anderson, che mai prima di oggi aveva strappato un solo set allo svizzero. Una tradizione che si stava ...

Wimbledon 2018 : FEDERER ELIMINATO - Anderson vince la maratona 13-11 al 5° set : Federer-Anderson, la cronaca del match Anderson sembra pietrificato in campo e perde il game di apertura, lasciando subito scappare il Re sul 3-1. Federer scopre tutti i punti deboli del gigante ...

