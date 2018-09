Febbre del Nilo | un altro morto a Rovigo | la conferma delle analisi

Febbre del Nilo - muore in ospedale un anziano di Biella : è la vittima numero 17 in Italia : L'uomo, 77 anni, era ricoverato a Ferrara: in vacanza con la famiglia al Lido delle Nazioni era stato punto intorno a Ferragosto da una zanzara infetta

Febbre del Nilo - 3 decessi nel weekend. Vittime a Bologna e Rovigo : Tre persone sono morte negli ultimi giorni a causa di complicazioni legate alla Febbre del Nilo. Si tratta sempre di anziani pazienti che soffrivano già di altre patologie alle quali si è poi sovrapposto il virus West Nile: a Rovigo è morta una ottantaquattrenne, a Bologna due donne di ottanta anni.Continua a leggere

Torna a preoccupare la Febbre del Nilo : altri due morti in Emilia Romagna : Le pazienti soffrivano già di gravi patologie, alle quali si è sovrapposta l'infezione da West Nile. Salgono così a 10 i decessi in Emilia Romagna riconducibili all'infezione. La zona più colpita è ...

Febbre del Nilo - due nuovi casi a Pordenone : si allarga il fronte dei contagi : 'Durante il week end nel Pordenonese sono state registrate due nuove diagnosi di positività al West Nile Virus, relative a due donne residenti in provincia'. Lo afferma Paola Toscani, responsabile ...

Torna dalle vacanze al mare e muore : un'altra vittima della Febbre del Nilo : TREVISO - La Febbre del Nilo miete un'altra vittima in Veneto. È la seconda nella Marca in nemmeno tre settimane. Ieri mattina al Ca' Foncello di Treviso è morto un 83enne di Casale che ha sviluppato ...

Anziano stroncato da Febbre del Nilo : è la nona vittima in Veneto : TREVISO - Un paziente di 83 anni colpito dal virus West Nile è deceduto questa mattina all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Si tratta della nona vittima in Veneto quest'anno. LEGGI ANCHE febbre West ...

West Nile - 12 contagi in Piemonte/ Ultime notizie Febbre del Nilo - spunta un altro virus : l'Usutu : West Nile, 12 contagi in Piemonte, sale il numero dei casi registrati. Ultime notizie febbre del Nilo, spunta un altro virus delle zanzare: parliamo dell'Usutu(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 08:46:00 GMT)

Febbre del Nilo - nuovo caso a Milano : disinfestazioni a Pioltello e Segrate : Un nuovo caso di infezione da virus West Nile è stato segnalato giovedì mattina dall'Ats di Milano: si tratta di un milanese che - stando a quanto riferito - frequentava abitualmente il lago Malaspina ...

