Fca | prima mossa di Manley da capo Emea | Fiorio responsabile Marketing

Fca sceglie Ideal per la prima edizione dei Jeep Urban Games : Si tratta di un appuntamento che unirà divertimento, adrenalina, passione per lo sport e per i motori, dove anche la musica sarà protagonista grazie alla partnership con Radio Deejay , che vedrà ...

Piazza Affari prima della classe in Europa. Vivaci Fca e STM : ... il quale al simposio di Jacksone Hole ha definito appropriato il processo di normalizzazione della politica monetaria, confidando in una prosecuzione della forza mostrata dall'economia a stelle e ...

La prima trimestrale di Manley : crescono i ricavi di Fca - utili giù : L'ad di Fiat-Chrysler: «Confermato l'obiettivo di 5 miliardi di redditività. In Borsa il titolo fa -15%»

Fca : debito azzerato per la prima volta - ma utile netto giù -35% : Roma, 25 lug., askanews, - Fca azzera il debito, raggiungendo l'obiettivo perseguito per anni dall'ex-amministratore delegato Sergio Marchionne. Fiat Chrysler, afferma la società, 'riporta per la ...

Fca : "Per la prima volta liquidità netta industriale a 0 - 5 miliardi di euro" : Ricavi netti in salita per FCA che chiude il secondo trimestre con un giro d'affari pari a 28,993 miliardi di euro con un con un aumento del 4% rispetto ai 27,925 mld dello stesso periodo dello scorso ...

Fca : tra scetticismo dei mercati e presunti matrimoni - la prima sfida del venditore Manley è trovare qualcosa da vendere : La designazione di Mike Manley, 54enne inglese ex numero uno di Jeep, come successore di Sergio Marchionne alla guida di FCA ha avuto come effetto immediato le dimissioni di Alfredo Altavilla, fino a poche ore fa responsabile del gruppo per tutta l’area Emea (le deleghe sono andate ad interim al neo ad), molto vicino a John Elkann, ma soprattutto l’altro candidato “forte” alla poltrona di CEO. Non un normale ...

Fca - Torino.Prima riunione con Manley Ad : 10.28 Il neo amministratore delegato di Fca, Mike Manley, presiede stamane al Lingotto di Torino il Gec (Group Executive Council), l'organismo decisionale del gruppo formato dai responsabili dei settori operativi e da alcuni capi funzione. Alla riunione partecipano una ventina di top manager, che fino alla scorsa settimana facevano riferimento a Sergio Marchionne, in condizioni ormai gravissime. L'appuntamento era già previsto. Proseguirà ...