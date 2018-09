«False fatture» | i genitori di Renzi rinviati a giudizio a Firenze

Messina : fatture False e fittizie assunzioni braccianti - 10 denunciati : Palermo, 26 lug. (AdnKronos) - Una truffa per il conseguimento di contributi pubblici attraverso l’assunzione fittizia di lavoratori e l’emissione di fatture false è stata scoperta dalla Guardia di finanza di Patti ( Messina ), che ha denunciato 10 persone per reati fiscali, truffa ai danni dell’Inps

Operazione "Sprectal Kingdom" della GdF - scoperto giro di fatture False per 190milioni - 73 indagati : Chieti - Operazione “spectral kingdom”. Frode fiscale e contributiva di rilevanti dimensioni: fatture false per 190 milioni di euro. 73 persone indagate a vario titolo per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale e/o contributiva, 36 le società coinvolte, 190 milioni di euro il valore delle false fatture emesse, 66 milioni di euro i ricavi sottratti al fisco 16 milioni di euro di iva dovuta, 4 milioni di euro di ...