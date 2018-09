False fatture : i genitori di Matteo Renzi a giudizio a Firenze : Il gip di Firenze Silvia Romeo ha disposto il rinvio a giudizio per i genitori dell'ex premier Matteo Renzi, Tiziano Renzi e Laura Bovoli, accusati di aver emesso False fatture per consulenze che, secondo la procura, non sarebbero mai state effettuate. A giudizio anche l'imprenditore Luigi Dagostino. Il processo inizierà il 4 marzo dell'anno prossimo. "Era una decisione scontata da ...

