Facebook censura l' associazione Coscioni | troppo osé la sua locandina

Associazione Luca Coscioni - Facebook censura la locandina del congresso - poi si scusa : “È stato un errore”. Cappato : “Dettami cinquecenteschi” : “Non consentiamo la pubblicazione di inserzioni che includono riferimenti impliciti a scene di nudo. Ti consigliamo di usare contenuti che concentrano l’attenzione sul tuo prodotto o servizio, e non sulla nudità“. È la nota spersonalizzata con cui Facebook spiega all’ Associazione Luca Coscioni perché ha scelto di censura re la locandina del suo 15° congresso , in programma dal 5 al 7 ottobre a Milano, dal titolo ‘Le ...

Facebook censura una foto dell’Olocausto. Poi si scusa : Pubblicata dal Centro Anna Frank di New York, l'immagine accompagnava i dati di uno studio sulla Shoah e gli Stati Uniti: per il social violava la policy sul nudo. Dopo due giorni la marcia indietro e la ricomparsa del post

Facebook censura una foto dell’Olocausto. Poi si scusa : Pubblicata dal Centro Anna Frank di New York, l'immagine accompagnava i dati di uno studio sulla Shoah e gli Stati Uniti: per il social violava la policy sul nudo. Dopo due giorni la marcia indietro e la ricomparsa del post

Facebook - Twitter - YouTube : così Erdogan censura i social network - : Il presidente turco non è nuovo agli attacchi contro le piattaforme di condivisione. Negli anni del suo governo sono numerosi gli episodi in cui vari siti sono stati bloccati. Ma cittadini e ...

Facebook censura Rubens/ Video - i suoi nudi "scambiati" per pornografia : protesta in Belgio : Facebook continua con la sua censura selvaggia ma a finire nel mirino questa volta sono i nudi di Rubens e il Beglio insorge "questa censura complica la vita degli attori culturali"(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 13:45:00 GMT)

Facebook censura un quadro di Rubens - il museo risponde con un video provocatorio : Un'opera di Pieter Paul Rubens è stata bollata come "spinta" dall'algoritmo di Facebook e così il social network l'ha esclusa dalle visualizzazioni sulla piattaforma, scatenando la reazione del museo belga che ha realizzato un'eclatante azione di protesta, attraverso un video provocatorio con finti guardiani che allontanavano i visitatori dal quadro per "proteggerli dalle nudità".Continua a leggere

Facebook censura i nudi di Rubens - rivolta in Belgio : Ancora più dura la portavoce Tama d'Haen che ha lamentato il fatto che 'il 20% dei post, su Facebook , dedicati ai Maestri fiamminghi non possono essere mostrati al mondo'. Ma le azioni di protesta ...

Facebook censura i nudi di Rubens - rivolta in Belgio : Ancora più dura la portavoce Tama d'Haen che ha lamentato il fatto che 'il 20% dei post, su Facebook , dedicati ai Maestri fiamminghi non possono essere mostrati al mondo'. Ma le azioni di protesta ...

Facebook censura i nudi di Rubens - rivolta in Belgio : nudi di artista ma sempre troppo nudi per Facebook , i suoi algoritmi e i suoi 'cleanars', gli addetti alla censura delle immagini ritenute sconvenienti. Giù le mani però dai nudi di Peter Paul Rubens ...

Facebook censura i nudi di Rubens e i musei insorgono : Facebook non distingue tra arte e pornografia. È questo il concetto espresso in una lettera aperta indirizzata a Mark Zuckerberg, ceo di Facebook, da parte di una serie di musei e istituzioni culturali del Belgio, che hanno protestato per la censura ai nudi di Rubens. Le nudità vengono automaticamente escluse dalla piattaforma e filtrate dal social in base ad alcune regole che regolano la pubblicazione sul web dei contenuti per ...