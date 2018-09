F1 - Tutti contro Vettel | ' Troppi errori | si è giocato il titolo'

Controverse novità su Tutti i Samsung Galaxy : top di gamma senza funzioni esclusive in anteprima : C'è da digerire un boccone davvero amaro: tutti i possessori di un Samsung Galaxy appartenente alla fascia dei top di gamma, per intenderci il recentissimo Note 9 ma anche S9 e i rispettivi predecessori, dovrebbero non beneficiare più di specifiche funzioni esclusive in anteprima rispetto ai modelli meno costosi. A dichiararlo è niente di meno che il presidente dell'azienda DJ Koh che mette in evidenza tutta una nuova strategia del brand per il ...

Ben Affleck : sui social Tutti contro la coniglietta di Playboy : alquanto torbida la faccenda che riguarda la vita privata di Ben Affleck. Come tutti sanno l'attore da qualche settimana è una clinica riabilitava per curare la sua dipendenza dall'alcol, e Jennifer ...

Tutti i sindacati uniti per l'Ilva : primo sciopero contro Di Maio : Ad ore è invece atteso il parere nel ministero dell'Economia per avere chiarimenti sulla proroga, a gara in corso, delle scadenze intermedie del piano ambientale. Secondo indiscrezioni il ministro ...

Cina - la Marina di Pechino supera quella Usa per numero di navi. “Ora è in grado di controllare Tutti i suoi mari” : Per secoli la Cina è stata una potenza continentale, ostinatamente agricola e con il suo centro politico ben radicato a nord. Almeno fatta eccezione per il trentennio tra il 1405 e il 1433, durante il quale la dinastia Ming finanziò sette spedizioni navali verso paesi remoti guidate dall’ammiraglio musulmano Zheng He. Da alcuni decenni riproposta all’attenzione popolare dagli storici, oggi l’immagine del condottiero dei mari ha ...

Ato rifiuti : Tutti i sindaci contro Velardi : ... prevalentemente in sua assenza per altri impegni, senza arrivare ad una scelta unitaria, anche e soprattutto per la totale mancanza di un'azione, quella sì certamente politica, di armonizzazione, ...

Travaglio boccia il governo M5S con Salvini : ‘Cazzaro Verde solo contro Tutti’ : Tra i molti avversari politici di Matteo Salvini [VIDEO], forse il più ostico potrebbe risultare Marco Travaglio. Nel suo editoriale di oggi, 30 agosto, intitolato ‘Tempo scaduto?’, il direttore del Fatto Quotidiano si scaglia con una veemenza quasi inedita contro il leader della Lega, accusato apertamente di voler restare perennemente in campagna elettorale e di disinteressarsi dei provvedimenti, anche positivi, presi dal governo giallo-Verde ...

Ilona Staller contro Luigi Di Maio/ Cicciolina contro il Grande Fratello vip : "Partecipano Tutti e non..." : Ilona Staller - meglio nota come Cicciolina - è veramente arrabbiatissima. L'ex attrice a luci rosse si è scagliata contro Luigi Di Maio e il Grande Fratello Vip, ecco perché!(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 13:50:00 GMT)

Diciotti - il pm chiede i nomi di Tutti i migranti : "Hanno diritto a costituirsi contro Salvini" : Gli atti arriveranno venerdì al tribunale dei ministri di Palermo. Il procuratore prepara l’atto d'accusa

Germania - Tutti contro Ozil : "Nella Nazionale tedesca non c'è mai stato razzismo" : Parola del ct della Nazionale tedesca Joachim Loew che ha respinto le accuse di razzismo di Mesut Ozil, che ha deciso di...

Tutti contro il cattivone SalviniMatteo - sei dalla parte giusta? : Tutti scandalizzati e in corteo contro quel cattivone di Salvini, razzista, omofobo, sequestratore, assassino ecc. e nessun corteo per i propri diritti, la propria tutela, le proprie tradizioni. Il PD milanese con Leu e la Boldrini erano ieri Tutti in piazza per un Europa senza muri Segui su affaritaliani.it

Tutti contro Dazn : pioggia esposti all’Antitrust ed alla Lega - si muovono le associazioni dei consumatori! : Dazn sta creando il caos, la rivoluzione paventata sta provocando più scompiglio che reali vantaggi per gli utenti, trovatisi a pagar di più per un prodotto non idoneo “Segnale in ritardo, interruzioni e immagini sgranate. Anche la seconda giornata ha confermato, purtroppo, i tanti problemi che affliggono il servizio di Dazn, la nuova piattaforma televisiva necessaria per vedere alcune partite di serie A”. Il Codacons dà il via ...

Tutti contro il pm di Salvini : Seri guai in arrivo per il procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio, che per la vicenda della nave Diciotti ha messo sotto inchiesta il ministro dell'Interno Matteo Salvini per sequestro di ...

Leghisti contro ambulanti - bagnanti contro i leghisti che rispondono : 'Siete Tutti del Pd' : ... 'Le nostre spiagge le vogliamo piene di turisti e non di abusivi di giorno e stupratori di sera' , ancora una volta, il terribile vizio della politca di strumentalizzare i terribili fatti di cronaca,...

Martedì incontro Salvini-Orban. Civati lancia appello all'opposizione : "Usciamo dai social - Tutti a Milano" : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sarà in prefettura a Milano martedì 28 agosto alle 17 dove incontrerà il primo ministro ungherese Viktor Orban. Un incontro che può segnare un punto di svolta, perché, in scia alla crisi diplomatica sulla nave Diciotti, il vice premier leghista punta a spostare l'Italia verso l'Ungheria di Orban e il gruppo di Visegrad a forte carica antieuropea.Dall'opposizione arriva ...