F1 | Pat Fry torna in McLaren Avrà il ruolo di direttore degli ingegneri

(Di martedì 4 settembre 2018) Continua la rivoluzione in casa, dopo l’ennesima stagione deludente nel Mondiale di Formula Uno. La notizia del giorno è il ritorno di Pat Fry, che sarà il nuovo capo. Il britannico aveva già lavorato per ben 17 anni indal 1993 al 2010, per poi passare alla Ferrari. L’ultima esperienza nel Circus era stata come consulente tecnico della Manor, prima che la squadra fallisse. Pat Fry affiancherà quindi nel nuovo corso dellaAndrea Stella, Gil de Ferran e James Key, che ricoprirà ilditecnico una volta trovato un accordo per lasciare la Toro Rosso. Ricordiamo anche che nelle scorse ore è stata annunciata la nuova line up piloti per la prossima stagione, con i sedili affidati a Carlos Sainz ed al giovane Lando Norris.can today confirm that Pat Fry will return to the team as our Engineering Director. ...