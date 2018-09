F1 | con Leclerc in Ferrari | dove finirà Raikkonen?

F1 - ARRIVABENE E GLI ORDINI DI SCUDERIA MERCEDES/ Ultime notizie : la Ferrari sostituirà Raikkonen con Leclerc : F1, ARRIVABENE e gli ORDINI di SCUDERIA MERCEDES. Ultime notizie: il Team Principal della Ferrari sottolinea come la sua assuma piloti e non dei maggiordomi. Scoppia la polemica.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 13:29:00 GMT)

F1 - Charles Leclerc verso la Ferrari? L’accordo con Marchionne e la preferenza su Raikkonen : tutti gli scenari : La Ferrari deve ancora annunciare quale sarà il secondo pilota per la prossima stagione, siamo arrivati al GP d’Italia e ci si aspettava una comunicazione sul nome del pilota che affiancherà Sebastian Vettel nel Mondiale F1 2019 ma ancora tutto tace. Kimi Raikkonen ha conquistato cinque podi nelle ultime sei gare e oggi scatterà dalla pole position ma, stando a quanto riporta l’autorevole testata tedesca Auto Motor und Sport, Charles ...

Formula 1 - con Charles Leclerc dietro le quinte del GP dItalia - VIDEO : Pista a parte, quali sono gli impegni di un pilota nella settimana di un Gran Premio? Quando arriva sul posto, che cosa fa il mercoledì e il giovedì prima dellinizio delle prove libere? E, arrivato il momento di calarsi nella monoposto, quando e che cosa mangia, quando e come si rilassa? A raccontarci questi retroscena del mondo della Formula 1 sono Charles Leclerc, pilota dellAlfa Romeo Sauber nonché membro della Ferrari Driver Academy, e ...

F1 - Leclerc non si nasconde : “non so quello che succederà - ma guidare per la Ferrari sarebbe un sogno” : Il pilota monegasco ha svelato di avere il sogno di guidare la Ferrari in futuro, senza però sbilanciarsi al momento Il suo cartellino appartiene alla Ferrari, per questo motivo Charles Leclerc continua a sognare un futuro in rosso. L’obiettivo è quello di sedersi un giorno sul sedile della monoposto del Cavallino, traguardo speciale per il quale il monegasco lavora duramente sin dal suo ingresso nella Ferrari Driver Academy. La ...

F1 - Ferrari già a Monza a fine luglio : filming day con Charles Leclerc. Una mossa strategica della Rossa? : C’è grande attesa ed entusiasmo a Monza per quel che sarà il GP d’Italia di Formula Uno, quattordicesimo round del Mondiale 2018 programmato nel prossimo weekend. Il successo di Sebastian Vettel a Spa (Belgio) ha galvanizzato i tifosi e tutto l’ambiente della scuderia di Maranello. I punti guadagnati nei confronti di Lewis Hamilton hanno portato il tedesco a -17 dal campione britannico nella graduatoria riservata ai piloti e ...

F1 - Villeneuve sconsiglia alla Ferrari la promozione di Leclerc : “Vettel se lo mangerebbe in un boccone” : L’ex pilota canadese ha parlato della possibile coppia di piloti Ferrari nel futuro, sconsigliando la promozione di Leclerc Se la Mercedes ha già ufficializzato quella che sarà la propria line-up nella prossima stagione, la Ferrari continua a temporeggiare in attesa di capire il futuro di Raikkonen. Photo4 / LaPresse I vertici di Maranello si interrogano se mantenere questa situazione oppure promuovere Charles Leclerc, una delle note ...

Griglia di partenza Formula 1/ Pole position per Hamilton. Leclerc si conferma in top 10 (Gp Gran Bretagna) : Griglia di partenza Formula 1 Gp Gran Bretagna 2018: Hamilton trova la Pole position a Silverstone ma le Ferrari rimangono più che vicine. Terza fila tutta Red Bull. (Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 12:00:00 GMT)

Charles Leclerc - GP Gran Bretagna 2018 : “Futuro? Deciderò in base alle opportunità che avrò. Per ora sono concentrato sulla Sauber” : Charles Leclerc ha partecipato alla conferenza stampa che ha aperto il GP di Gran Bretagna. Il pilota della Sauber si presenta a Silverstone con fiducia, visti i recenti risultati positivi. “La fiducia è alta, ma non così tanto perché di solito guardo più i lati negativi. Ho fatto errori in Francia e Austria, ma siamo arrivati a punti con costanza. Ho centrato il Q2 per sei volte di fila ed è pazzesco. Mi aspetto un weekend più difficile ...

Ferrari avrebbe offerto a Charles Leclerc un contratto di due anni : Il quotidiano sportivo la Gazzetta dello Sport, nell'edizione di oggi sostiene che Maurizio Arrivabene, il team principal della squadra italiana, avrebbe offerto un contratto di due anni al giovane ...

Un predestinato con il Cavallino nel cuore - la Ferrari ha scelto Leclerc : presto l’annuncio ufficiale : Il team del Cavallino ha deciso di sostituire Raikkonen con Leclerc, il monegasco guadagnerà 5 milioni nelle prossime due stagioni La Ferrari ha scelto il suo nuovo pilota, ormai non ci sono più dubbi. Sarà Charles Leclerc a prendere il posto di Kimi Raikkonen a partire dalla prossima stagione, coronando così il suo percorso all’interno del Cavallino iniziato dalla Driver Academy. Photo4 / LaPresse Una scelta precisa e ponderata ...

Formula 1 - Charles Leclerc su Facebook con Vanzini : 'Ferrari - andrei subito. Non si può dire di no' : Il futuro di Charles Leclerc . In un perido in cui il mercato piloti è entrato nel vivo in Formula 1, c'è stata l'occasione di parlare anche del futuro del giovane pilota monegasco dell'Alfa Romeo-...