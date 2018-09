Ex finalista di The Voice investe e uccide un ciclista | in ospedale in stato di choc

Asia Sagripanti - finalista di The Voice - investe e uccide un ciclista : 'Distratta da un insetto' : Dramma vicino Pordenone dove Asia Sagripanti , 19enne finalista nel programma televisivo ' The Voice of Italy 2018' ha investito e ucciso un ciclista di 52 anni. L'incidente è avvenuto attorno alle 12 ...

Tragedia per la finalista di The Voice of Italy : grave incidente. Cosa è successo ad Asia - portata sotto choc in ospedale : È stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione di The Voice of Italy 2018. Nella squadra di Francesco Renga, Asia Sagripanti ha incantato tutti con il suo timbro e la sua voce. Di Pordenone, la giovane e talentuosa concorrente ha convinto da subito i quattro giudici che non hanno esitato a pigiare il pulsante rosso e a provare a fare entrare Asia nella propria squadra. Ma lei non ha esitato: ha scelto il vincitore del ...