Eva Henger a Pomeriggio 5 | Lucas Peracchi | le liti social e l’aborto

Mercedesz Henger ha rifatto il seno contro il volere della madre Eva : Dallo scorso maggio Mercedesz Henger, figlia dell'attrice hard Eva Henger, si è concessa un regalo, rifacendosi fare il seno passando a una terza abbondante. Se lei è felice come una Pasqua, molto meno lo è sua madre, che avendo fatto la stessa operazione anni fa sa bene che non sempre è foriera di soddisfazione, come dichiarato a Nuovo: Sono sempre stata contraria e avevo paura sia per l’anestesia sia per l’operazione. Avendola fatta ...

Eva Henger incinta a 45 anni perde il bambino : Un dolore profondo, un senso di vuoto: è quel che prova Eva Henger dopo aver perso il figlio che aspettava dal compagno Massimiliano Caroletti. La ex pornostar ne parla in un’intervista esclusiva a Oggi nel numero in edicola. La donna, già madre di 3 figli, sperava tanto di diventare mamma per la quarta volta all’età di 45 anni, ma un aborto spontaneo ha infranto i suoi sogni: “Ho sentito il suo battito e mi sono emozionata ...

Eva Henger choc : “Aspettavo un figlio da Massimiliano Caroletti - l’ho perso…” Ecco il suo triste racconto… : L’ex pornostar è già mamma di tre figli. E sperava di avere il quarto dal marito. Ma non tutto è andato come si aspettavano: lo racocnta in esclusiva al settimanale Oggi in edicola. ORA VIVE IN UNGHERIA – Eva Henger racconta lo choc: «Ho sentito il suo battito e mi sono emozionata come fosse la prima volta. Ma dopo sette settimane le cose si sono complicate ed è finito tutto», confida Eva Henger in un’intervista esclusiva al settimanale ...

Eva Henger : "Francesco Monte al GF Vip? Dovrebbe avere paura degli armadi!" : Eva Henger, showgirl ed ex attrice hard ungherese, durante l'ultima stagione televisiva, ha partecipato alla tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, lasciando decisamente il segno. Tutte le polemiche riguardanti il famigerato "Canna-Gate", infatti, sono ancora impresse nella memoria dei telespettatori...Intervistata dal settimanale Nuovo Tv, la showgirl 45enne è tornata a punzecchiare a distanza Francesco Monte, l'ex tronista di ...

Eva Henger - il racconto su Mercedesz emoziona : “Piangevo perché…” : Eva Henger, giorno speciale. Il racconto su Mercedesz emoziona: “Piangevo perché…” Le dolci reazioni della figlia e di Lucas Peracchi Eva Henger e quel ricordo gioioso, innaffiato di lacrime di gioia: era il 18 agosto 1991 quando veniva alla luce Mercedesz, prima figlia avuta da Riccardo Schicchi (i due, quattro anni dopo, avranno Riccardo). E quel […] L'articolo Eva Henger, il racconto su Mercedesz emoziona: ...

Eva Henger e l’attacco a Francesco Monte : “Dovrebbe avere paura a passare vicino agli armadi” : Eva Henger torna a parlare dell’ormai eterno rivale Francesco Monte, con cui c’è stato all’Isola dei Famosi il celebre scontro che portato al chiacchieratissimo canna gate e al conseguente ritiro dello stesso Monte dal reality. Dei presunti spinelli fumati dall’ex tronista in Honduras si è parlato per settimane, con lunghi speciali televisivi, inchieste di Striscia la Notizia e dibattiti a non finire. Ora, per Francesco ...

Bella come mamma. Ecco Mercedesz - la figlia cantante di Eva Henger : Un brano fresco, che già dal titolo scherza con gli effetti speciali del re dei social network (Boomerang). Un video molto estivo che sa di vacanze in famiglia. Sono queste le due facce del biglietto da visita per il proprio ingresso nel mondo della musica di Mercedesz Henger, figlia della più nota Eva Henger e di Riccardo Schicchi, dopo l’esperienza televisiva (così così) sull’Isola dei famosi. Accanto a lei in questi primi passi ...