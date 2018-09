EUROPA IN CRISI Il nazionalismo di Salvini è figlio di Napolitano e Renzi

Governo M5s-Lega ed EUROPA - perché dobbiamo preoccuparci di una possibile crisi? : A dieci anni dal crollo della Lehman Brother, i segnali di pericoli imminenti sui mercati finanziari continuano a essere ignorati. Prendiamo il caso dell’Italia. Basta fare due conti per rendersi conto che le cose vanno molto peggio di pochi anni fa, quando l’Europa è stata travolta dalla crisi del debito sovrano. Allora ci salvò Mario Draghi con un escamotage monetario, de facto la Bce si mise a stampare euro per acquistare obbligazioni di ...

In America Latina c'è una crisi migratoria grave quanto quella in EUROPA : L'allarme del Palazzo di Vetro 'Si sta arrivando a una crisi che abbiamo visto in altre parti del mondo, in particolare nel Mediterraneo', ha denunciato Joel Millman, portavoce dell'Organizzazione ...

Crisi greca : le scuse tardive dell'EUROPA : Otto anni dopo, mentre la repubblica ellenica esce dal programma di aiuti provata e impoverita, piovono le autocritiche dei vertici Ue. "Abbiamo calpestato la dignità dei greci", ammette Juncker

Juventus-CR7 - c’è chi parla di crisi : 15 tiri in due partite - nessuno come lui in EUROPA : Juventus-CR7- C’è chi parla di Cristiano Ronaldo in crisi dopo due sole partite. 0 gol in 180 minuti, questo il tabellino: i numeri parlano chiaro, ma chi conosce il calcio sa che i tabellini non sono sinonimo di “verità assoluta”. come evidenziato dai colleghi della “Gazzetta dello Sport”, Cristiano Ronaldo ha calciato verso la porta […] L'articolo Juventus-CR7, c’è chi parla di crisi: 15 tiri in due ...

Dall’EUROPA nessuna decisione sui migranti. Conte : “Ipocrisia - ne trarremo conseguenze” : Dopo il nulla di fatto uscito dalla riunione tecnica convocata a Bruxelles il premier italiano Giuseppe Conte si sfoga attraverso un lungo articolo pubblicato su Facebook. «È noto a tutti che l’Italia sta gestendo da giorni, con la nave Diciotti, una emergenza dai risvolti molto complessi e delicati. Ancora una volta misuriamo la discrasia, che tra...

Spread in calo a 269 - EUROPA in recupero Perché questa crisi è diversa dal 2011 : Apertura positiva per le piazze europee, spinte dallo sprint di Tokyo che ha chiuso in progresso del 2,28 per cento. Il Btp guadagna 10 centesimi nel rapporto con il Bund tedesco

La linea dura/ Tre incassi nella crisi dell'EUROPA : La nuova politica nei confronti dell'immigrazione, scandita ogni volta dal nome di una nave, Aquarius, Diciotti,, si deve basare sull'esperienza. La nuova politica si sta affermando sulla base del tracciato dell'esperienza, visto che regole comuni non esistono, o non vengono rispettate e in ogni caso conducono a poco. L'esecutivo si muove in una sorta ...

Migranti - Di Maio : 'Muri da parte dell'EUROPA - emerse loro ipocrisie' : "Non ho visto muri da parte dell'Italia in questi anni, bensì dall'Europa. Ci fa la morale chi i porti ce li ha chiusi, come la Francia o Malta". Lo ha detto il ministro del Lavoro e vicepremier Luigi ...

La crisi tra EUROPA e Stati Uniti cambia il mondo di oggi : Gli occidentali si dividono, Washington si isola e l’ascesa cinese è inarrestabile. Perciò esco dagli studi di France Inter dopo 27 anni e torno a parlare del mondo come reporter sul campo. Leggi