Esondazione Seveso | indagati ex sindaci

Milano - 8 indagati per Esondazione del Seveso : anche Pisapia e Moratti - : L'inchiesta della Procura di Milano riguarda le esondazioni del fiume nella zona nord della città nel 2014. Tra gli indagati anche Roberto Formigoni

Milano - Esondazione fiume Seveso del 2014 : 8 indagati. Ci sono anche Formigoni e gli ex sindaci Pisapia e Moratti : Ci sono l’ex governatore lombardo Roberto Formigoni e gli ex sindaci Giuliano Pisapia e Letizia Moratti tra gli otto indagati dalla Procura di Milano per l’esondazione del fiume Seveso, che nel 2014 allagò la zona nord del capoluogo lombardo. Oltre a loro, nel registro degli indagati compaiono anche altre cinque persone, tra cui Marco Granelli (ex assessore alla Protezione civile e ora ad Ambiente e Mobilità del Comune di Milano), ...

Maltempo Milano : saliti i livelli di Seveso e Lambro - evitata l’Esondazione : A causa del forte Maltempo questa mattina sono saliti i livelli di Seveso e Lambro a Milano: intorno alle 10, il livello del Seveso in via Valfurva è arrivato a circa 3 metri ma si è evitata l’esondazione. Sul posto le squadre della polizia locale, protezione civile e Mm. Resta attivo il Centro operativo comunale per graduare l’attivazione del piano di emergenza, e prosegue il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro ...

Rientrata Esondazione del Seveso : ANSA, - MILANO, 25 AGO - "esondazione Rientrata poco prima delle 21. In tutto è durata circa 25 minuti". Ne dà notizia l'Assessore alla Mobilità e all'Ambiente del Comune di Milano Marco Granelli, ...

