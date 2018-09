Esfoliare e combattere le macchie post estate | i nuovi prodotti BioNike

dilei

(Di martedì 4 settembre 2018) Finita l’e l’esposizione al sole, non è sempre semplice mantenere la pelle del viso fresca e luminosa e nel contempo sfoggiare un incarnato omogeneo. I raggi solari, l’acqua salina del mare e il vento hanno agito sulla tua pelle anche se hai cercato di proteggerla con creme, oli e sieri specifici. È ora di intensificare la tua azionecon due modalità specifiche:e idratare. Per questoha creatoideali pere idratare al massimo la tua pelle e togliere quella patina opaca che sembra ricoprirla. Appena rientrata dalla vacanze puoi usare una o due volte alla settimanaDefence Mask, un istant-glow maschera peeling illuminante, che elimina le cellule morte sulla superficie dell’epidermide in modo delicato e veloce. Grazie alla sua formula in gel ricca di acido glicolico ed estratto di litchee riesce a ...