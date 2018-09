Equitazione | Longines Roma 2018 | tutti gli azzurri in gara Alberto Zorzi a caccia del

Equitazione - Longines Roma 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Roma capitale del salto ostacoli nel prossimo weekend. La tappa capitolina del Longines Global Champions Tour 2018 andrà in scena tra venerdì 7 e martedì 11 settembre, un appuntamento imperdibile per gli appassionati italiani di Equitazione, che potranno ammirare dal vivo le gesta dei propri beniamini, che si confronteranno al cospetto dei migliori interpreti internazionali della disciplina nell’ultima competizione di prestigio prima dei ...

Equitazione – Longines Global Champions Tour Roma - partito il conto alla rovescia : Tutto pronto per la quarta edizione del concorso ippico di salto ostacoli programmato allo Stadio dei Marmi Pietro Mennea dal 6 al 9 settembre E’ ufficialmente partito il conto alla rovescia per la quarta edizione del Longines Global Champions Tour Roma, concorso ippico di salto ostacoli programmato allo Stadio dei Marmi Pietro Mennea dal 6 al 9 settembre. Due gli internazionali: un CSI 2 e un CSI 5. Ventotto le nazioni, provenienti ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi tra gli otto convocati per la tappa di Roma : Saranno otto i rappresentanti azzurri in occasione del “Cinque Stelle” di Roma, tappa italiana del Longines Global Champions Tour 2018. Il team manager Stefano Brecciaroli ha diramato l’elenco delle convocazioni in vista dell’appuntamento che andrà in scena allo Stadio dei Marmi del Foro Italico tra giovedì 6 e domenica 9 settembre. Il principale alfiere del Bel Paese sarà Alberto Zorzi, terzo in classifica generale e tuttora in ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : Schuttert profeta in patria a Valkenswaard! Ehning beffato per un centesimo - ottimo sesto Zorzi : L’olandese che non ti aspetti si rivela profeta in patria a Valkenswaard, nella 14^ tappa del Longines Global Champions Tour 2018. Frank Schuttert ha trionfato grazie a due netti in sella a Chanti’s Champion nel Grand Prix più importante del weekend, ma a fare la differenza tra lui e il secondo classificato, il tedesco Marcus Ehning, passa appena un centesimo. Nel barrage, infatti, Schuttert ha fermato il cronometro su 39”89, mentre ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : Scott Brash profeta in patria a Londra! Scatto di Ben Maher in classifica generale : Britannici in festa a Londra, dove è andata in scena la tredicesima tappa del Longines Global Champions Tour 2018. Scott Brash ha trionfato davanti al pubblico di casa con due straordinari precorsi netti in sella a Hello Mr President, infliggendo distacchi abissali ai suoi avversari grazie ad un barrage concluso in 38”88, un tempo davvero esaltante che gli ha consentito di godersi una strepitosa vittoria. Alle sue spalle, staccato di oltre un ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : Alberto Zorzi prova a prendersi Londra. Ben Maher e Scott Brash profeti in patria? : L’Italia ha ancora negli occhi l’impresa di Alberto Zorzi, straordinario protagonista con la sua splendida vittoria a Berlino nello scorso weekend del Longines Global Champions Tour 2018. Ma ora è già tempo di tuffarsi nel prossimo appuntamento, la tredicesima tappa della competizione che andrà in scena a Londra tra venerdì 3 e domenica 5 luglio. Sarà proprio Zorzi uno dei principali favoriti per la vittoria finale, forte del feeling ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : Alberto Zorzi abbatte il muro di Berlino! Splendida vittoria per l’azzurro davanti all’idolo di casa Christian Ahlmann : Alberto Zorzi abbatte il muro di Berlino. Strepitosa vittoria per il fuoriclasse italiano, che fa suonare l’inno di Mameli in Germania nella dodicesima tappa del Longines Global Champions Tour 2018 con una prestazione sensazionale in sella a Fair Light van T Heike, con il quale da alcuni mesi ha ritrovato un’alchimia perfetta, entrando in piena corsa per la vittoria della competizione. Zorzi è stato letteralmente dominante con due ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : la pattuglia tedesca punta a dominare a Berlino. L’Italia schiera Zorzi - De Luca e Gaudiano : Tappa tedesca per il Longines Global Champions Tour 2018, che ha ormai superato il giro di boa e si avvia verso il rush finale. I migliori interpreti mondiali del salto ostacoli sono pronti a darsi battaglia a Berlino, nel dodicesimo appuntamento di una competizione che finora ha messo in evidenza il talento del britannico Ben Maher, in testa alla classifica generale davanti all’australiana Edwina Tops-Alexander e all’olandese Harrie ...

Equitazione - la città di Roma ospiterà a settembre la 15ª tappa del Longines Global Champions Tour 2018 : Nella suggestiva cornice dello Stadio dei Marmi ”Pietro Mennea” si terrà la quindicesima tappa del Longines Global Champions Tour 2018 Il grande spettacolo del salto ostacoli torna a Roma, dove dal 6 al 9 settembre nella suggestiva cornice dello Stadio dei Marmi ”Pietro Mennea” si terrà la quindicesima tappa del Longines Global Champions Tour 2018, prestigioso circuito internazionale che vede in gara le migliori ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : Alberto Zorzi splendido terzo a Chantilly! Nicola Philippaerts in trionfo davanti a Daniel Deusser : Alberto Zorzi torna a brillare a Chantilly, dove è andata in scena l’undicesima tappa del Longines Global Champions Tour 2018. Il fuoriclasse italiano è salito sul terzo gradino del podio nel Gran Premio francese, grazie a due percorsi netti in sella a Contanga, con il quale ha fermato il cronometro nel barrage sul tempo di 38”63. Una prestazione superba, che ha consentito all’azzurro di conquistare il terzo podio nel LGCT 2018, dopo ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : Sameh El Dahan pesca il jolly e trionfa a Parigi! De Luca e Zorzi fuori dalla top ten - Ben Maher si riprende la vetta : Una grande sorpresa ha contraddistinto la tappa di Parigi del Longines Global Champions Tour 2018. A trionfare è stato l’egiziano Sameh El Dahan, che in sella a Suma’s Zorro ha realizzato la gara della vita con due percorsi netti e un barrage velocissimo in 36”32, che gli ha consentito di concludere la prova in trionfo davanti al pubblico parigino. El Dahan è riuscito a lasciarsi alle spalle il fenomeno emergente irlandese Bertram ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : Alberto Zorzi e Lorenzo De Luca in cerca di gloria a Parigi - ma il plotone francese fa paura : Dieci cavalieri pronti a far suonare la Marsigliese. La Francia si presenta con una pattuglia nutrita e formidabile in occasione della tappa di Parigi, decimo appuntamento del Longines Global Champions Tour 2018, che andrà in scena tra giovedì 5 e sabato 7 luglio. Kevin Staut, Roger-Yves Bost e Simon Delestre saranno i punti di riferimento di una squadra di altissimo spessore tecnico, intenta ad esaltarsi davanti al pubblico di casa con la ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : Alberto Zorzi secondo a Monaco! Trionfa l’irlandese Shane Breen : Spettacolare Alberto Zorzi nel Principato di Monaco, nella nona tappa del Longines Global Champions Tour 2018. L’azzurro ha sfiorato la vittoria a Montecarlo, giungendo secondo al termine di una prova sensazionale a meno di due decimi dal vincitore. Zorzi ha piazzato due straordinari percorsi netti in sella a Fair Light van T Heike, chiudendo il barrage in 35”72 e giungendo ad un passo dall’irlandese Shane Breen, che ha pescato il ...