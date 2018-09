Elezioni Figc | Malagò | ' Sarà l' ultima volta con il voto degli arbitri'

Commissario Figc : "Il 22/10 le Elezioni" : ANSA, - ROMA, 31 AGO - Roberto Fabbricini, Commissario straordinario della Federcalcio, ha appena deliberato la convocazione dell'Assemblea elettiva per il 22 ottobre. Fabbricini ha anche modificato ...

Figc : convocazione Elezioni prima del 4/9 : Risolutore, in tal senso, sarebbe stato un colloquio avvenuto ieri tra il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport, ...

Elezioni Figc - imminente convocazione Assemblea : E' imminente la convocazione dell'Assemblea elettiva della Figc da parte di Roberto Fabbricini, a quanto apprende l'Adnkronos da ambienti calcistici. Il commissario della Figc è pronto a convocare l'...

Figc - Fabbricini : «Per le Elezioni federali la data è ideale il 22 ottobre» : Il commissario ha specificato che prima di indire l'assemblea elettiva servirà il passaggio del consiglio nazionale del Coni del 4 settembre. L'articolo Figc, Fabbricini: «Per le elezioni federali la data è ideale il 22 ottobre» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Figc - Fabbricini : 'Elezioni solo dopo la risposta del Governo sui principi informatori' : ' Sono convinto che ci voglia una forma di rispetto verso il Governo, sappiamo che stanno lavorando sui principi informatori per cui non mi sento in grado di non aspettare la loro risposta'. Così il ...

Fabbricini : “a componenti spiegherò tappe per Elezioni Figc” : “Secondo me l’assemblea elettiva si potrebbe fare nella prima metà di ottobre”. Lo afferma il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, alla vigilia della riunione cui sono invitate tutte le componenti federali nella sede di via Allegri. “La mia intenzione è quella di spiegare loro quale sarà il percorso e le tempistiche che porteranno alle prossime elezioni della Federcalcio -spiega Fabbricini a ...