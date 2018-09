Ecopass a Roma | perché non funzionerà

ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 settembre 2018) Lo ammetto: gestire la mobilità diè una missione impossibile. Bisognerebbe avere una quantità di soldi di cui non c’è ombra e insieme bisognerebbe cambiare la testa dei cittadinini, cosa altrettanto difficile visto che le cattive abitudini – prendere la macchina sempre e per qualunque cosa, parcheggiare in seconda fila, parcheggiare al posto handicappati e via dicendo – sono faticose da sradicare. Abbiamo il parco mezzi più vecchio d’Europa, con mezzi che prendono fuoconon ci sono i soldi per sostituirli ma solo per rattopparli e che tuttavia vengono talmente usati che quando arrivano al capolinea, mi ha raccontato un interno Atac, non spengono neanche il motoredevono comunque ripartire. Con queste premesse, far diventareuna città ecologica è un’impresa sovrumana. E tuttavia la probabile delibera odierna ...