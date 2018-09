Ecco la Nations league | basta amichevoli inutili

Nations League. Ecco i convocati da Mancini per il doppio impegno : Il ct Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati per il doppio impegno in Nations League. Le sfide sono

Convocati Nazionale - Ecco le scelte di Roberto Mancini per la Nations League : Convocati Nazionale – Si avvicina l’inizio della Nations League, si candida ad essere protagonista l’Italia di Roberto Mancini. Tante novità nell’Italia che sfiderà Polonia e Portogallo: presenti Barella e Cragno e giovani come Pellegri e Zaniolo, prima volta per Biraghi e Lazzari. Convocati Nazionale Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Juventus), Salvatore Sirigu ...

UEFA Nations League - Ecco il pallone : Adidas punta su bianco e argento : Si avvicina l’appuntamento con l’UEFA Nations League, la manifestazione per Nazionali organizzata dalla UEFA a cui partecipano ben 55 formazioni. Il via del torneo è previsto per il prossimo 6 settembre e si proseguirà fino al mese di giugno 2019. Non si tratta di una manifestazione a se stante, ma che ha una valenza anche […] L'articolo UEFA Nations League, ecco il pallone: Adidas punta su bianco e argento è stato realizzato ...