“È surreale” Il dramma di Rachel Bland | la giornalista malata terminale Il gesto da

(Di martedì 4 settembre 2018) La storia diè da lucciconi e fazzoletti per asciugare le lacrime. Suo figlio, Freddie, ha solo due anni: Rachael, 40 anni,della Bbc, èdi cancro, e teme che il suo bimbo non possa ricordarsi di lei. Nel 2016 le è stato diagnosticato un tumore al seno e all’inizio dell’anno i medici le hanno spiegato che non sarebbe stato possibile curarlo. È allora che Rachael ha deciso di scrivere un libro, in cui racconta le sue esperienze, perché possano aiutare il figlio ad affrontare la vita senza di lei. “Alla sua età, non potrà ricordarsi molto di me”, ha spiegato a The Times qualche settimana fa. “Volevo solo mettere tutto in parole, per spiegargli chi sono, per trasmettergli il mio senso dell’umorismo”. Il suo libro si chiama proprio For Fred: Rachael ha già scritto 12.000 parole e sta cercando un editore. La scrittura ...